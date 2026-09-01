Les Bourses européennes dans le rouge, Technip Energies sur orbite

Les marchés actions européens entament le mois de septembre dans le rouge, dans un environnement marqué par la remontée des rendements obligataires, les tensions persistantes au Moyen-Orient et plusieurs actualités d'entreprises. A Paris, le CAC 40 recule de 0,46%, à 8 296 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 cède 0,83%. La tendance est plus nettement baissière à Francfort, où le DAX abandonne 1,17%, et à Londres, où le FTSE 100 perd 1,12%.

Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies signe l'une des performances les plus remarquées de la séance. Selon BFM Business, le groupe d'ingénierie serait candidat à un appel d'offres lancé par SpaceX pour construire un site de production de carburant sur sa nouvelle base en Louisiane. Le contrat potentiel représenterait plus de 10 milliards de dollars, soit environ 8,6 milliards d'euros. Peu avant midi, l'action Technip Energies caracolait ( 6,71%) en tête d'un SBF 120 en repli de 0,47%.

Air Liquide ( 2,76%) brille en tête de l'indice CAC 40. Le fonds activiste Elliott Management aurait pris une participation au capital du spécialiste français des gaz industriels, selon le Financial Times.

Le principal indice de la place parisienne est en revanche freiné par Renault qui chute de 3,57%, suivi par Saint-Gobain (-2,96%) et Stellantis (-2,70%).

Les cours du pétrole demeurent également au centre de l'attention sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le baril de Brent se maintient au-dessus de 91 dollars, alors que les affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran entretiennent les craintes concernant l'approvisionnement mondial. Les inquiétudes se concentrent notamment autour du détroit d'Ormuz. Un nouveau pétrolier aurait été touché lundi par plusieurs projectiles alors qu'il naviguait à proximité des côtes omanaises. Le président américain Donald Trump a de son côté promis une riposte après les attaques iraniennes visant des bases militaires américaines dans la région, de quoi renforcer la nervosité des investisseurs.

L'industrie française renoue avec la croissance

Les indicateurs d'activité apportent toutefois quelques signaux plus encourageants en Europe. En France, l'indice PMI manufacturier de S&P Global s'est établi à 51,1 points en août, après 49,8 en juillet. Le chiffre définitif ressort néanmoins légèrement sous l'estimation préliminaire de 51,5 points.

La dynamique apparaît encore plus solide en Allemagne. Le PMI manufacturier allemand a progressé à 54,3 points en août, contre 52,2 en juillet et une estimation préliminaire de 54,1. La hausse des nouvelles commandes a notamment permis à la production d'enregistrer sa plus forte croissance depuis janvier 2022.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,15% à 1,1598 dollar.