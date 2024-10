Les Bourses européennes conservent leurs gains après la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse après le deuxième assouplissement monétaire d'affilée de la BCE. L'indice CAC 40 a gagné 1,22% à 7583,73 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,81% à 4948,46 points. La tendance était également positive à Wall Street où le Dow Jones progresse de 0,36% vers 17h30.

Etant donné la nette baisse de l'inflation et la dégradation de la conjoncture économique européenne, la décision de la BCE était largement anticipée par les investisseurs. Le conseil des gouverneurs a décidé d'abaisser les trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt est ainsi ramené à 3,25%.

"Les informations disponibles sur l'inflation confirment que le processus de désinflation est en bonne voie", a déclaré la BCE pour justifier sa décision. Le Conseil des gouverneurs a réitéré qu'il "maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée, réunion par réunion, le degré et la durée de cette orientation restrictive".

Lors de la conférence téléphone, la présidente Christine Lagarde, a indiqué que l'objectif de la BCE d'une inflation d'environ 2% serait atteint "dans le courant de l'année prochaine". Elle a souligné qu'il fallait "que cela soit durable". Nous s'y sommes pas encore" a ajouté la présidente de la BCE.

"Bien qu'elle ne se soit engagée sur rien, Mme Lagarde n'a pas fermé la porte à des baisses de taux plus rapides et a souligné l'importance des projections économiques de la BCE et des prochaines données publiées dans les semaines à venir", relève Pictet AM.

"S'ils n'ont pas donné beaucoup d'indications sur ce à quoi s'attendre à l'avenir, nous anticipons des réductions régulières jusqu'en 2025 pour atteindre un taux final d'environ 2%", anticipe pour sa part Olivier Dubs, gérant senior chez J.P. Morgan Private Bank. "La prévision d'un taux terminal à environ 1,85% pour la seconde moitié de l'année prochaine nous semble raisonnable", estime de son côté Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco.

Du côté des résultats d'entreprises, les publications décevantes de mercredi ont laissé place à de bonnes surprises. Publicis a ainsi de nouveau rehaussé ses objectifs 2024 et Getlink a dévoilé des revenus meilleurs que prévu. Les investisseurs ont par ailleurs salué l'acquisition de Motivair par Schneider Electric. STMicroelectronics et Soitec ont aussi progressé grâce aux résultats meilleurs que prévu du plus important fondeur mondial, TSMC.