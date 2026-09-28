Les Bourses européennes confiantes avant des séances riches en données

Les Bourses européennes entament avec une certaine confiance une semaine qui s'annonce particulièrement riche sur le front des données macroéconomiques, la séance de vendredi devant en constituer le point d'orgue avec à la fois les chiffres de l'emploi américain et ceux de l'inflation en zone euro.

En milieu de matinée, l'Euro Stoxx 50 avance de 0,2%, à 6 316 points, tandis que le CAC 40 parisien progresse de plus de 0,3%, à 8 106 points, que le DAX 40 de Francfort gagne également 0,3% et que le FTSE 100 de Londres s'adjuge 0,4%.

Si la journée est vierge de statistiques majeures, les prochains jours s'annoncent très chargés sur ce front, avec notamment les indices du sentiment économique, les chiffres de l'inflation et les indices PMI manufacturiers dans la zone euro.

De l'autre côté de l'Atlantique sont attendues les dernières estimations de la croissance du PIB, les données sur les revenus et les dépenses des ménages, accompagnées de l'indice des prix PCE, l'indice ISM manufacturier et, surtout, le rapport mensuel sur l'emploi.

L'emploi américain et l'inflation en zone euro en points d'orgu e

"Après les 162 000 créations d'emplois, supérieures aux attentes, enregistrées en août, nos économistes anticipent environ 45 000 créations d'emplois en septembre. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,1%, tandis que la progression du salaire horaire moyen devrait se maintenir à 0,3% sur un mois", pronostique Deutsche Bank.

"Avant la publication des chiffres de l'emploi vendredi, les données du marché du travail commenceront à paraître demain avec le rapport JOLTS d'août, avant la publication mercredi du rapport ADP sur l'emploi de septembre et, jeudi, des demandes hebdomadaires d'allocations chômage", ajoute la banque allemande.

"Les créations d'emplois non agricoles de septembre devraient rester fermes, mais ne devraient pas répéter le gain spectaculaire d'août", estime pour sa part Société Générale, qui se montrera également attentive à l'estimation rapide de l'inflation en zone euro.

Selon l'établissement français, l'inflation globale dans la zone euro devrait accélérer en septembre en raison des prix de l'énergie, pour atteindre 3,7% en rythme annuel, tandis que l'inflation sous-jacente pourrait rester stable à 2,4%.

Ces chiffres devront être scrutés dans la perspective de la politique monétaire de la BCE, Société Générale n'attendant de sa part qu'une hausse de taux en décembre, mais estimant que les risques sont orientés vers davantage de hausses, en particulier à court terme.

"Jeudi, le marché estimait jusqu'à 60% la probabilité d'une hausse des taux de la BCE en octobre, avant que cette anticipation ne reflue quelque peu. Les investisseurs tablent également sur trois hausses de taux supplémentaires au cours des douze mois suivants", rappelle la banque.

Cette semaine s'annonce toutefois bien moins chargée du côté des publications d'entreprises, en cette période précédant les résultats du 3e trimestre. Les publications des groupes américains Micron, Accenture et Nike devraient néanmoins retenir l'attention.

Les valeurs en mouvement en Europe

Stellantis ( 2,4%) signe l'une des meilleures performances du CAC 40 à Paris, alors que la coentreprise du constructeur automobile franco-italien avec Dongfeng va développer, conjointement avec Momenta, des technologies de conduite intelligente.

Crédit Agricole figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 (-0,8%), sur fond de propos défavorables d'AlphaValue/Baader Europe, qui a dégradé sa recommandation sur la banque d'"acheter" à "accumuler", avec un objectif de cours réduit de 25,60 EUR à 21,90 EUR.

À l'inverse, Alten ( 2,8%) figure dans le peloton de tête du SBF 120, aidé par des notes positives de Bernstein et d'Oddo BHF, qui maintiennent leurs opinions "surperformance", avec des objectifs de cours relevés respectivement à 141 EUR et à 115 EUR.

Ailleurs en Europe, Verbund gagne 3% à Vienne, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "vendre" à "conserver", avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 60 EUR, en raison de la hausse des prix de l'électricité.

La matinée est aussi marquée par la grande forme des valeurs britanniques de la construction et de la promotion immobilière, à l'image de Persimmon, qui grimpe de 15,7% à Londres après l'annonce, ce week-end, d'un plan du gouvernement destiné à aider davantage de personnes à accéder à la propriété.