Les Bourses européennes commencent novembre du bon pied

Les Bourses européennes entament le mois de novembre avec confiance, sur fond d'un indice PMI plutôt rassurant quant à la conjoncture du secteur manufacturier. En toute fin de matinée, l'Euro Stoxx 50 prend 0,4%, tout comme le CAC 40 parisien, qui s'établit un peu au-dessus des 8 000 points.

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est maintenu en territoire positif pour un neuvième mois consécutif en octobre. A 52,7, il s'est toutefois très légèrement replié par rapport à son plus haut niveau depuis mai 2022, enregistré en septembre (52,9).

"Grâce à une nouvelle croissance soutenue en octobre, l'industrie manufacturière de la zone euro connaît désormais sa plus longue période d'expansion depuis plus de quatre ans", salue Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

"La croissance continue enregistrée depuis février témoigne de la résilience du secteur face aux difficultés engendrées par les droits de douane et par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, notamment la flambée des coûts et les tensions d'approvisionnement qui en résultent", poursuit-il.

Toutefois, l'économiste souligne également que la croissance est loin d'être homogène dans l'ensemble de la région, le secteur manufacturier s'étant en effet contracté en France et en Italie, les fabricants français pâtissant notamment de l'incertitude politique à l'approche de l'élection présidentielle de 2027.

Notant enfin que l'inflation des prix d'achat s'est de nouveau nettement accélérée en octobre pour atteindre l'un de ses plus hauts niveaux des quatre dernières années, Chris Williamson estime que les dernières données PMI devraient ainsi inciter la BCE à relever une nouvelle fois ses taux.

Une semaine à nouveau chargée

De nombreuses autres statistiques sont attendues pour cette première semaine de novembre, parmi lesquelles les indices PMI composites, l'inflation dans la zone euro, ainsi que la production industrielle en France et en Allemagne, ou encore le rapport américain sur l'emploi pour le mois d'octobre.

En outre, après la Fed et la BCE la semaine dernière, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de rendre sa décision de politique monétaire. "Nous prévoyons que la Banque relèvera ses taux de 25 points de base, à 4,0%, à l'issue d'un vote de sept voix contre deux", estime UBS, qui anticipe également une hausse en février 2027.

Les prochains jours seront marqués par la publication de nombreux résultats trimestriels d'entreprises, notamment de poids lourds de la cote aux Etats-Unis, tels qu'Apple et Palantir ce soir, puis AMD, Amgen, Pfizer, Qualcomm, McDonald's et Uber.

Alstom déraille et Ryanair s'envole après leurs publications

Dans l'actualité des valeurs, Alstom plonge de 25% à Paris et retombe à des niveaux proches de ses plus bas du début de l'année 2024, le constructeur ferroviaire français ayant fait état d'une forte dégradation de ses marges et de sa trésorerie.

VusionGroup s'adjuge en revanche 3,7%. Le spécialiste de la digitalisation des points de vente bénéficie du soutien de Citi : la banque américaine entame le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 250 EUR.

Ailleurs en Europe, Fresenius prend 4% à Francfort, après que le groupe de santé allemand a signé un partenariat avec le chinois WuXi Biologics. Cet accord lui donne un accès exclusif à un maximum de 37 nouveaux candidats biosimilaires sur dix ans.

Ryanair gagne 3,8% à Dublin, à la suite de la publication des résultats de la compagnie aérienne à bas prix. Les investisseurs saluent la solidité de la demande, l'amélioration attendue des tarifs et l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 800 MEUR.