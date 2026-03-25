Les Bourses européennes clôturent en hausse, rassurées par la baisse du pétrole

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont clôturé la journée de cotation en hausse mercredi, davantage marquées par la baisse du pétrole que par le rejet par Téhéran d'un plan de paix annoncé par Donald Trump.

A Paris, l'indice CAC 40 a progressé de 1,33%. Francfort a gagné 1,41%, Londres 1,42% et Milan 1,48%. Le prix du baril de Brent, référence mondiale du brut, remontait en fin d'après-midi à 100 dollars.

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