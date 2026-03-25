Gims rattrapé par la justice: la star en garde à vue dans une affaire financière

Le rappeur Gims à Paris, le 25 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le roi de la chanson francophone rattrapé par la justice: Gims a été interpellé mercredi à sa descente de l'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée.

L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une "commission rogatoire de juges d'instruction", suivie par le parquet national anti-criminalité organisée, a précisé ce dernier, confirmant une information du site Africa Intelligence.

Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, "a été arrêté par le service national des douanes judiciaires, à la sortie de l'avion à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle", a précisé une source proche du dossier à l'AFP. Il a ensuite été placé en garde à vue.

Le Pnaco, qui suit l'enquête, a été créé en début d'année pour regrouper à Paris les dossiers de criminalité organisée les plus complexes.

Selon Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international, impliquant "une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine".

"Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière" auraient déjà été "mis en cause" dans ce dossier, ajoute le site.

Ce média spécialisé affirme que les enquêtes s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.

Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3.000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims.

- Abonné aux premières places -

Ce projet devait permettre au rappeur né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et arrivé en France à deux ans avec sa famille qui a fui le régime, d'accélérer dans les affaires, via l'immobilier de luxe.

Le rappeur Gims en concert à Abidjan, le 17 mai 2024 en Côte d'Ivoire ( AFP / Sia KAMBOU )

Côté artistique, rien ne semblait jusqu'ici pouvoir enrayer le succès de l'ancien membre de Sexion d'Assaut, Maître Gims - un nom qu'il avait raccourci en Gims il y a sept ans.

Avec ses lunettes noires et ses tubes, "Sapés comme jamais", "Bella" ou "Spider", Gims caracole depuis une dizaine d'années en haut des classements.

Abonné aux premières places de tous les classements sur les plateformes, artiste apprécié du plus grand nombre et moins clivant que d'autres, il a été sacré meilleur artiste masculin aux 40e victoires de la musique en 2025.

Homme de scène ultra-populaire, il est engagé dans une longue tournée de dizaines de dates, qui doivent le conduire jusqu'au Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027.

D'ici là, il doit honorer de nombreuses dates, à commencer par Liévin (Pas-de-Calais) le 18 avril, puis une tournée de tous les plus grands festivals français, des Francofolies à Solidays en passant par les Vieilles Charrues.