Les Bourses européennes chutent à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale américaine.

Au cours des premiers échanges, la Bourse de Paris chutait de 1,42%, celle de Francfort perdait 1,61% vers 08H05 GMT. Londres cédait 0,71% et Milan 1,10%.