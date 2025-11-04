Uber a continué de soigner sa rentabilité au 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 14:12
Les facturations totales - un indicateur très suivi mesurant l'activité globale de la société - s'est en effet accru de 21% pour atteindre 49,7 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui a permis au groupe de faire croître son chiffre d'affaires de 20% à quelque 13,5 milliards de dollars.
Grâce à cette croissance soutenue, le groupe de San Francisco a amélioré sa rentabilité à tous les niveaux: le résultat opérationnel (Ebitda) ajusté a progressé de 33% à 2,3 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible - qui correspond au cash opérationnel retranché des dépenses d'investissement - a atteint 2,2 milliards de dollars, contre 2,1 milliards un an plus tôt.
Le bénéfice net part du groupe s'est quant à lui établi à 6,6 milliards de dollars, grâce à la comptabilisation d'un réévaluation d'impôts positive à hauteur de 4,9 milliards.
'Nous avons encore livré un impressionnant trimestre, qu'il s'agisse de l'activité comme du compte de résultat, tout en accélérant notre croissance et en signant une rentabilité record', s'est félicité Prashanth Mahendra-Rajah, le directeur du spécialiste des VTC et de la livraison de repas.
Pour le quatrième trimestre, Uber dit viser des facturations totales comprises entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars, pour un Ebitda ajusté allant de 2.41 à 2,51 milliards de dollars.
En dépit de ces solides performances, l'action était attendue en baisse de plus de 4% en préouverture, après avoir grimpé de plus de 65% depuis le début de l'année.
