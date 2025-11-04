 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 038,41
-0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Uber a continué de soigner sa rentabilité au 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 14:12

Uber a fait état mardi d'une amélioration de ses résultats au titre du troisième trimestre à la faveur d'un niveau d'activité soutenu, parmi les plus importants enregistrés dans l'histoire de l'entreprise.

Les facturations totales - un indicateur très suivi mesurant l'activité globale de la société - s'est en effet accru de 21% pour atteindre 49,7 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui a permis au groupe de faire croître son chiffre d'affaires de 20% à quelque 13,5 milliards de dollars.

Grâce à cette croissance soutenue, le groupe de San Francisco a amélioré sa rentabilité à tous les niveaux: le résultat opérationnel (Ebitda) ajusté a progressé de 33% à 2,3 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible - qui correspond au cash opérationnel retranché des dépenses d'investissement - a atteint 2,2 milliards de dollars, contre 2,1 milliards un an plus tôt.

Le bénéfice net part du groupe s'est quant à lui établi à 6,6 milliards de dollars, grâce à la comptabilisation d'un réévaluation d'impôts positive à hauteur de 4,9 milliards.

'Nous avons encore livré un impressionnant trimestre, qu'il s'agisse de l'activité comme du compte de résultat, tout en accélérant notre croissance et en signant une rentabilité record', s'est félicité Prashanth Mahendra-Rajah, le directeur du spécialiste des VTC et de la livraison de repas.

Pour le quatrième trimestre, Uber dit viser des facturations totales comprises entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars, pour un Ebitda ajusté allant de 2.41 à 2,51 milliards de dollars.

En dépit de ces solides performances, l'action était attendue en baisse de plus de 4% en préouverture, après avoir grimpé de plus de 65% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

UBER TECH
99,780 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:26 

    Le candidat démocrate Zohran Mamdani vote aux élections municipales de New York. Cette élection constitue le premier test électoral pour Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

  • Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:25 

    Dans les rues de la capitale Abuja, des Nigérians réagissent aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire, après les récentes attaques visant des chrétiens dans le pays d'Afrique de l'ouest.

  • Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:24 

    Les New-Yorkais arrivent à l'ouverture d'un bureau de vote pour l'élection du nouveau maire de la ville. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump. ... Lire la suite

  • Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom (G), face à des journalistes devant le tribunal de Westminster après avoir été relaxé à Londres le 4 novembre 2025 ( AFP / Adrian DENNIS )
    Victoire en justice pour le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson
    information fournie par AFP 04.11.2025 15:21 

    Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques. Suivi par quelque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank