Au chapitre des valeurs, après quatre précédentes séances dans le rouge, Vivendi a flambé ce lundi en caracolant en tête du CAC 40. La forte progression intervient après la scission du conglomérat en 4 entités en Bourse, avec la première cotation de Canal + à Londres, de Havas à Amsterdam et de Hachette à Paris. La capitalisation boursière de Vivendi est désormais divisée par quatre par rapport à la fin de la semaine passée.

Le déclin de l'activité du secteur privé en zone euro s'est atténué en décembre, le secteur des services ayant renoué avec la croissance, selon une enquête publiée lundi par S&P Global. L'indice PMI composite a augmenté à 49,5 en décembre contre 48,3 en novembre et un consensus à 48,2.

"L'abaissement de la note reflète l'opinion de Moody's selon laquelle il est peu probable que les déficits budgétaires de la France s'améliorent de manière significative dans les années à venir, en raison de la faiblesse des recettes fiscales et de l'atonie des performances économiques", précise cette entité.

"Cette décision intervient après que le gouvernement de Michel Barnier a été renversé à cause d'un plan d'austérité de 60 milliards d'euros visant à réduire le déficit, laissant la France sans budget pour 2025", confirme Mirabaud & Cie.

Après la nomination de François Bayrou au poste de premier ministre vendredi, Moody's a abaissé la note de crédit de la France de Aa2 à Aa3, en raison de l'instabilité politique persistante et de la détérioration des perspectives budgétaires.

(AOF) - Les marchés européens ont conclu la première séance de la semaine dans le rouge. Après la dégradation de la note de crédit de la France par Moody's et la publication des PMI, le CAC 40 a perdu 0,71% à 7357,08 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,42% à 4947,10 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en revanche en territoire positif. Vers 17h50, le Dow Jones gagne 0,01%.

Les Bourses européennes atones après les PMI et avant la Fed

