Les Bourses d'Europe prudentes à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses d'Europe ont commencé la séance mardi sur une note prudente, à la veille de la fin prévue du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, sans savoir si les négociations allaient avancer entre les deux belligérants.

Paris reculait (-0,17%) contrairement à Francfort (+0,43%) et Milan (+0,21%) quelques minutes après le début des transactions. Londres restait pratiquement à l'équilibre (-0,01%).

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