Bastien Blanc-Tailleur, la pâtisserie ultra-riche

Le chef pâtissier français Bastien Blanc-Tailleur décore un gâteau de mariage dans son atelier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, le 10 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Au mariage de l'héritière milliardaire Netra Mantena et du magnat de la tech Vamsi Gadiraju, à Udaipur en Inde en novembre dernier, l'arrivée de la pièce montée, spectaculaire, a volé la vedette à la vedette: Jennifer Lopez, qui chantait au même moment.

Cette réplique en sucre (et quelques ingrédients supplémentaires) du Taj Mahal, haute de presque 3 mètres et signée par le pâtissier français Bastien Blanc-Tailleur, a détourné les regards et concentré la couverture médiatique du lendemain.

Les gâteaux de Bastien Blanc-Tailleur sont ce que la haute couture est à la mode: des pièces folles, uniques, faites à la main, exigeant un énorme investissement de temps et d'argent.

"Nous travaillons rarement sur un mariage avec un budget inférieur à un million d'euros", explique le chef de 34 ans à l'AFP, dans son atelier près de Paris, entouré de cinq de ses dernières créations.

Le mariage de l'année en Inde aurait coûté, selon la presse, 6,7 millions de dollars (5,7 millions d'euros), Jennifer Lopez ayant touché pour sa part 2 millions pour sa prestation.

- 25 gâteaux par an -

Bastien Blanc-Tailleur refuse de révéler le prix exact de ses créations, disant simplement que les tarifs démarrent à 20.000 euros pour les plus modestes.

Le chef pâtissier français Bastien Blanc-Tailleur décore un gâteau de mariage dans son atelier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, le 10 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La commande indienne comprenait cinq gâteaux: la pièce principale pour le couple, un assemblage de rotondes ornées d'une farandole d'orchidées, d'éléphants en pâte à sucre blanche, deux autres gâteaux pour les convives, ainsi que deux autres encore, descendus depuis le plafond de la salle de bal.

Ils ont exigé environ 3.500 heures de travail.

"On est arrivés au seuil de nos capacités. C'est un des projets dont je suis le plus fier", confie le maestro.

Bastien Blanc-Tailleur a été sacré en 2024 chef pâtissier le plus créatif du monde lors de la cérémonie de La Liste, classement gastronomique international créé en 2015, éclectique mais reconnu dans le secteur, résultat de l'agrégation des principaux avis et critiques existants.

Dans son métier, on ne parle plus de pâtissier mais de "designer de gâteaux".

Le chef pâtissier français Bastien Blanc-Tailleur dessine le projet d'un gâteau de mariage dans son atelier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, le 10 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Un art de la pâtisserie décorative qui émerge en France au XVIIIe siècle, dans les banquets royaux, et dont l'artisan assure être le digne héritier.

Familles royales du Moyen-Orient, grandes fortunes américaines et aristocrates européens se disputent ses rares services: avec une équipe de seulement dix personnes, il ne peut produire qu'environ 20 à 25 gâteaux par an.

Les tensions qui ont suivi l'attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février ont eu un impact sur son carnet de commandes, plusieurs festivités ayant été reportées.

- Féerie -

Mais Bastien Blanc-Tailleur n'a pas peur des aléas. Lors du mariage en Inde, il se souvient d'un imprévu logistique, lié aux oeufs et au beurre, qui a compromis la réalisation même du gâteau.

Le chef pâtissier français Bastien Blanc-Tailleur crée des décoration pour un gâteau de mariage dans son atelier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, le 10 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

A une autre occasion, c'est un agent des douanes saoudiennes trop zélé qui a ouvert les boîtes sans bien les refermer avant l'embarquement. Dommage pour le glaçage...

Le pâtissier a été formé dès l'âge de quinze ans dans de grandes maisons parisiennes comme le Pavillon Ledoyen ou le Four Seasons George V, notamment auprès du chef Yannick Alléno - aux 18 étoiles au Michelin -, qui lui a transmis une vision particulière du métier.

"Il disait que quand on est en train de réfléchir à un projet, il ne faut pas penser à comment on va le faire. Sinon on se limite dans la création", se souvient-il.

Son processus créatif passe par le papier et le stylo. Le pâtissier conspue l'intelligence artificielle et ses rendus trop réalistes, qui sapent la féerie.

Le chef pâtissier français Bastien Blanc-Tailleur crée des décorations pour un gâteau de mariage dans son atelier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, le 10 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Collectionneur compulsif, il dit avoir un faible pour les ornements floraux, réalisés selon la direction artistique voulue par les mariés, le travail "qui prend le plus de temps".

Avec un emploi aussi prenant et des déplacements constants, Bastien Blanc-Tailleur a peu de temps pour lui.

"Je suis fiancé depuis quatre ans", confie celui qui n'a pas encore de date fixée pour son propre mariage.