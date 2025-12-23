 Aller au contenu principal
Yvelines: explosion dans un pavillon, quatre personnes dont trois enfants grièvement blessés
information fournie par AFP 23/12/2025 à 16:51

Un pompier devant un pavillon détruit par une explosion à Magny-les-Hameaux, le 23 décembre 2025 dans les Yvelines ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Une explosion s'est produite mardi matin dans un pavillon résidentiel à Magny-les-Hameaux (Yvelines), faisant quatre blessés graves dont trois enfants âgés de 2 à 5 ans, a indiqué à l'AFP la préfecture des Yvelines, confirmant une information du Parisien.

L'explosion, dont la cause est pour l'instant indéterminée et qui a eu lieu vers 08H30, a projeté des débris sur près de 100 mètres autour du bâtiment, a précisé la même source.

La victime adulte, âgée de 39 ans, et les trois enfants âgés de 2, 4 et 5 ans, sont en état d'"urgence absolue".

Les quatre blessés habitaient le pavillon, mais la préfecture n'était pas en mesure de confirmer s'il s'agissait d'une famille dans l'immédiat.

Une cellule médico-psychologique a été ouverte pour le voisinage, notamment pour sept personnes qui ont tenté de porter secours aux habitants.

Un fort déploiement de pompiers est encore présent sur les lieux, mais aucun incendie n'est en cours et les recherches de potentiels autres blessés sont achevées.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

