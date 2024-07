Les Bourses américaines et européennes à front renversé

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en repli, pénalisés par le secteur du luxe et la croissance décevante en Chine. Le CAC 40 a perdu 1,19% à 7632,71 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 1,13% à 4986,07 points. Wall Street était en revanche bien orienté : le Dow Jones gagne 0,65% vers 17h30. Cette progression intervient alors que la tentative d'assassinat contre Donald Trump a renforcé la probabilité qu'il soit élu de nouveau en novembre.

Un tel scénario est jugé favorablement par les investisseurs qui s'attendent à l'imposition de nouveaux droits de douanes, à la prolongation des réductions d'impôts qu'il avait mises en place et à l'assouplissement de la réglementation.

" Nous pensons qu'une administration Trump reviendrait au programme de laissez-faire de son premier mandat, avec l'élan supplémentaire des récents arrêts de la Cour suprême qui ont réduit la capacité des régulateurs à interpréter la législation ", expliquait récemment Neuberger Berman.

La perspective de la victoire de Trump, qui devrait se traduire par des déficits et une inflation plus élevés, a également provoqué une hausse du rendement du 10 ans. Il gagne 3,2 points de base à 4,219%.

La Chine source de déceptions

Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une croissance de seulement 4,7% au deuxième trimestre en Chine après une hausse de 5,3% du PIB sur les 3 premiers mois de l'année. Le consensus s'élevait à 5,1%.

En France, la Cour des comptes a déclaré lundi que la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 adoptée en décembre 2023 était caduque. Elle a mis en cause le déficit record de l'année 2023 de 5,5% du PIB. " Les finances publiques françaises sont dans une situation inquiétante. La divergence avec les principaux États européens est de plus en plus marquée et singularise encore davantage la France ", a mis en garde la Cour.

Au chapitre des valeurs, le secteur du luxe a été pénalisé par l'avertissement de Burberry, les résultats décevants de Swatch et la croissance plus faible que prévu en Chine.