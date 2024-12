Les bourse européennes sous le signe de la prudence avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont conclu la deuxième séance de la semaine sur une note globalement mitigée. Seul le CAC 40, qui a grappillé 0,12% à 7365 points, est parvenu à tirer son épingle du jeu. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,10% à 4942 points. De l'autre côté de l'Atlantique, le rouge domine Wall Street avec un Dow Jones en retrait de 0,53%, vers 17h45.

La prudence était de mise ce mardi à la veille de la décision de la Fed et aloeq que plusieurs statistiques venant des Etats-Unis étaient au menu.

Si les ventes au détail sont ressorties meilleures que prévu en novembre - en hausse de 0,7% contre un consensus de 0,6% après une hausse de 0,5% en octobre - la production industrielle a déçu : elle a baissé de 0,1% après un recul de 0,4% en octobre. Elle était attendue en hausse de 0,3%.

Le grand rendez-vous de la semaine aura donc lieu demain avec le verdict en soirée de la décision de la Fed. Un nouvel assouplissement de 25 points de base est attendu.

"La résilience de l'économie américaine et l'essoufflement du processus désinflationniste plaident clairement en faveur d'un assouplissement plus graduel de la politique monétaire par la suite", explique Crédit Agricole, qui anticipe une pause de la Réserve fédérale en janvier et seulement 50 points de base de baisses de taux sur l'ensemble de l'année prochaine (2 baisses de 25 points de base en mars et en juin).

De l'optimisme sur les perspectives de la France en 2025

A Paris, François Villeroy de Galhau s'est montré confiant dans la victoire contre l'inflation. Interrogé sur RTL ce mardi matin, le gouverneur de la Banque de France, a fait preuve d'optimisme sur les perspectives de la France en 2025. " Aujourd'hui nous ne voyons pas de récession pour l'économie française l'an prochain ", a-t-il déclaré . "L'économie française tient" même dans un contexte de croissance ralentie. Si "ce n'est pas encore la reprise qu'on espérait", car "elle est un peu différée à 2026", "ce n'est pas non plus la récession que certains craignent ou qu'on voit en Allemagne". " Notre objectif c'est 2 % d'inflation" et " nous voyons une inflation en dessous de 2 % pour les trois années qui viennent en France", a-t-il déclaré.

Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez La Banque Postale AM, a livré une analyse plus mitigée. Si, selon lui, "l'impasse budgétaire et l'abaissement de la note de la France par Moody's ne devraient pas avoir d'impact majeur sur la prime de risque que porte la France depuis la dissolution de l'Assemblée", on ne peut pas écarter des surréactions du marché en cas de poursuite de l'impasse budgétaire. "Pour notre part, nous restons prudents sur la dette française", conclut l'analyste.

Côté valeurs, Vivendi, qui a flambé hier après le démantèlement effectif du conglomérat, a fermé la marche de l'indice CAC 40, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank. Sanofi, en baisse en début de séance, a finalement inversé la tendance après des résultats positifs contre les maladies inflammatoires de l'intestin.