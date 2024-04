Les bons chiffres de l'inflation en Europe donnent une marge de manoeuvre à la BCE (J.P. Morgan)

(AOF) - "La BCE bénéficie d'une certaine marge de manœuvre grâce aux chiffres d’inflation plus faibles que prévu publiés mercredi". C’est ce qu’affirme Olivier Dubs, gérant senior chez J.P. Morgan Private Bank, rappelant que "la combinaison d'un rebond de la croissance et d'une hausse des prix de l'énergie en début d'année avait fait douter les investisseurs sur la trajectoire de l'inflation et sa possible convergence vers l'objectif de 2% fixé par la banque centrale".

Pour lui cependant "il faut noter que l'inflation des services a atteint les 4% pour le cinquième mois consécutif en mars", ce qui est "probablement suffisant pour que Christine Lagarde maintienne une posture prudente pour l'instant".