Les biotechnologies gagnent du terrain, le départ du responsable des vaccins de la FDA étant considéré comme un assouplissement de la réglementation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de certaines sociétés de biotechnologie augmentent en pré-marché alors que le chef de l'unité des vaccins et des produits biologiques de l'organisme de réglementation de la santé des États-Unis, Vinay Prasad, s'apprête à quitter l'agence en avril

** "Nous pensons que son départ conduira à un environnement réglementaire beaucoup plus favorable pour certaines sociétés telles que Regenxbio RGNX.O " - Clear Street

** Les actions d'UniQure UQ1.F , Disc Medicine IRON.O , Capricor Therapeutics CAPR.O et Regenxbio grimpent de 1,5 % à 35 % dans les échanges avant la cloche

** "Globalement, nous pensons que le départ du Dr Prasad est probablement un facteur favorable pour le secteur biotechnologique, en particulier en cas de flexibilité réglementaire pour les entreprises qui développent de nouvelles thérapies pour les maladies rares, mais nous mettons en garde contre toute célébration avant qu'un remplaçant ne soit annoncé" - William Blair

** Les analystes de Truist ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que son départ soit perçu positivement par les parties prenantes de l'industrie, mais que les perspectives générales restent loin d'être claires jusqu'à ce que l'on sache qui dirigera l'unité

** Jusqu'à la dernière clôture, RGNX a baissé de 39,9 %, QURE de 40,3 %, IRON de 22,9 % et CAPR de 3,3 % depuis le début de l'année