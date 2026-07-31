Les bénéfices trimestriels explosent pour Chevron, titre attendu en hausse à New York

Le groupe pétrolier a dévoilé des résultats trimestriels en très forte progression, portés par une production record aux Etats-Unis, des prix d'hydrocarbures favorables pour les majors et de solides performances dans le raffinage. Le groupe a également accéléré son désendettement et renforcé sa génération de trésorerie. Le titre devrait ouvrir dans le vert à Wall Street.

Chevron a enregistré un résultat net publié de 12,1 MdsUSD au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, en hausse de 384,8% sur un an et supérieur au consensus S&P, qui ciblait plus modestement 11,1 MdsUSD. Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 6,11 USD ( 321,4%), également au-dessus des attentes du marché (5,6 USD).

En données ajustées, le résultat net s'élève à 12 MdsUSD ( 292,3%), tandis que le BPA ressort à 6,06 USD ( 242,4%).

De son côté, le chiffre d'affaires et autres produits s'établit à 70,05 MdsUSD, en hausse de 56,3%. Une fois de plus, le consensus (60,38 MdsUSD) est largement battu.

Le cash-flow opérationnel atteint 22,6 MdsUSD ( 163,6%) et le free cash-flow ressort à 18,1 MdsUSD ( 272,2%).

Au cours des six premiers mois de l'exercice, Chevron a enregistré un chiffre d'affaires de 118,7 MdsUSD ( 28,4%), un résultat net ajusté de 14,8 MdsUSD ( 115,1%) et un BPA ajusté de 7,46 USD ( 88,9%).

"Notre solide performance du deuxième trimestre est le résultat d'investissements disciplinés et d'une excellente exécution, qui ont permis d'atteindre une production amont record aux Etats-Unis, un niveau record de traitement de brut dans nos raffineries américaines et une fiabilité exceptionnelle de nos principaux actifs", a commenté Mike Wirth, président-directeur général.

"Nous restons concentrés sur la discipline des coûts et la création de valeur à long terme. Au deuxième trimestre, nous avons atteint notre objectif de 3 MdsUSD de réductions structurelles annualisées avec six mois d'avance et réalisé 1,5 MdUSD de synergies annualisées liées à l'acquisition de Hess en un an", a-t-il ajouté.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,78 USD par action, qui sera versé le 10 septembre 2026.

S'agissant des perspectives, Chevron maintient son objectif de réaliser entre 3 et 4 MdsUSD de réductions structurelles annualisées d'ici à la fin de 2026. Le groupe précise avoir déjà atteint 3 MdsUSD de ces économies, avec six mois d'avance sur son calendrier.