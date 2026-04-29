Les bénéfices trimestriels de MGM Resorts sont inférieurs aux prévisions en raison d'un ralentissement de l'activité à Las Vegas

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Jeudi, MGM Resorts International MGM.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre , pénalisée par les résultats en baissede ses activités à Las Vegas dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante.

La baisse de la fréquentation à Las Vegas a entraîné un effondrement de la demande pour les séjours de luxe dans les établissements de la société dans la région, notamment les complexes hôteliers, les hôtels et les casinos.

Le chiffre d'affaires de ses complexes situés sur le Strip de Las Vegas s'est élevé à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre, soit un niveau légèrement supérieur à celui de l'année dernière.

« Nous observons des signes de vigueur grâce à des réservations de congrès solides, à notre nouvelle promotion tout compris et à la rénovation récente des chambres du MGM Grand Las Vegas », a déclaré le directeur général Bill Hornbuckle.

Son bénéfice trimestriel ajusté par action, de 49 cents, est inférieur aux prévisions de Wall Street, qui tablaient sur 53 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total de MGM a augmenté de 4,1% pour atteindre 4,45 milliards de dollars au premier trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur 4,37 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de MGM China, qui regroupe les activités de la société en Chine et à Macao, a progressé de 9% pour atteindre 1,1 milliard de dollars au cours du trimestre.