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Les bénéfices trimestriels de la Banque Royale du Canada progressent grâce à une hausse des activités de transactions
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Royale du Canada RY.TO a annoncé jeudi une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus de transactions dans un contexte de volatilité et par une hausse des revenus d'intérêts.

L'établissement bancaire a déclaré un bénéfice net de 5,51 milliards de dollars canadiens (3,98 milliards de dollars américains), soit 3,85 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 avril, contre 4,39 milliards de dollars canadiens, soit 3,02 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3861 dollar canadien)

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