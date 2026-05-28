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Les bénéfices trimestriels de la Banque Royale du Canada progressent grâce à la bonne tenue des marchés financiers
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La Banque Royale du Canada RY.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus de transactions pendant une période de forte volatilité. Les tensions géopolitiques croissantes au cours du trimestre ont perturbé les prix et les marchés mondiaux, incitant les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques. La volatilité des marchés stimule l'activité de transactions et profite aux segments des marchés de capitaux des banques. Le bénéficenet trimestriel de la division des marchés de capitaux de la Banque Royale a augmenté de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,48 milliard de dollars canadiens.

Les actions de l'établissement bancaire ont progressé d'environ 12 % depuis le début de l'année 2026.

Le bénéfice net de la Banque Royale s'est établi à 5,51 milliards de dollars canadiens (3,98 milliards de dollars), soit 3,85 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 30 avril, contre 4,39 milliards de dollars canadiens, soit 3,02 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3861 dollar canadien)

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