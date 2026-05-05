Les bénéfices trimestriels de Jack Henry bondissent grâce à la bonne santé de son pôle technologique bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jack Henry JKHY.O a annoncé mardi une hausse de 10,6% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par une forte demande pour ses solutions technologiques bancaires.

Basée à Monett, dans le Missouri, la société joue un rôle essentiel dans le secteur bancaire en fournissant aux petites et moyennes institutions financières des technologies et des services de traitement des paiements pour gérer leurs opérations quotidiennes.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d'affaires de Jack Henry a bondi de 8,7% pour atteindre 636,2 millions de dollars (XX,X millions d'euros) au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente.

* Le chiffre d'affaires des services et de l'assistance a augmenté de 10,4%, tandis que celui du traitement des paiements a progressé de 6,6%.

* « La dynamique des ventes est restée forte, comme en témoignent les 17 contrats clés remportés au cours du trimestre, ce qui représente notre meilleur troisième trimestre en termes de nouveaux contrats clés depuis sept ans. Le carnet de commandes est en hausse, alimenté par l'augmentation des dépenses technologiques et l'incertitude concurrentielle », a déclaré le directeur général Greg Adelson.

* Le bénéfice net s'est élevé à 122,9 millions de dollars (XX,X millions d'euros), soit 1,71 dollar par action (X,XX euro par action), au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 111,1 millions de dollars (XX,X millions d'euros), soit 1,52 dollar par action (X,XX euro par action), un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires lié aux décalibrages — c'est-à-dire les frais de résiliation de contrat ponctuels générés lorsqu'un client est racheté par un autre établissement financier — a atteint 18,7 millions de dollars (XX,X millions d'euros) au cours du trimestre, contre 9,6 millions de dollars (XX,X millions d'euros) un an plus tôt.