LES BÉNÉFICES ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE FEDEX SUPÉRIEURS AUX ATTENTES (Reuters) - Les bénéfices et le chiffre d'affaires trimestriels de FedEx, qui a tiré parti de l'augmentation des expéditions pendant le confinement, ont dépassé les attentes de Wall Street. Le bénéfice net ajusté a atteint 1,28 milliard de dollars, soit 4,87 dollars par action, au premier trimestre clos le 31 août, contre 800 millions de dollars, ou 3,05 dollars par action, un an plus tôt. Le chiffres d'affaires a augmenté de 13,5% pour atteindre 19,3 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient un bénéfice de 2,69 dollars par action et un chiffre d'affaires de 17,55 milliards de dollars. La firme américaine, dont le titre gagnait 6,4% après la clôture de la Bourse de New York, n'a pas fourni de prévisions pour l'exercice 2021, mais dit s'attendre à des dépenses en capital annuelles de 5,1 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,96 milliards, selon les données de Refinitiv. (Sanjana Shivdas, version française Jean-Philippe Lefief)

