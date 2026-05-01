Les bénéfices du S&P 500 devraient enregistrer leur plus forte croissance trimestrielle depuis quatre ans après la publication des résultats des géants de la tech

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Les prévisions des analystes concernant les bénéfices du S&P 500 se sont nettement améliorées après une semaine marquée par la publication des résultats des grandes capitalisations, selon les données LSEG IBES publiées vendredi, alors même que les prix du pétrole restaient élevés et que les tensions avec l'Iran persistaient.

Les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 27,8 % au premier trimestre, soit la plus forte hausse depuis le quatrième trimestre 2021. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de vendredi dernier, qui tablaient sur une hausse de 16,1 %, et à celles d'il y a un mois, qui tablaient sur une hausse de 14,4 %, selon les données de LSEG IBES.

Apple AAPL.O a annoncé jeudi sa plus forte croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis plus de quatre ans, après les résultats publiés mercredi par Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , Amazon.com

AMZN.O et Microsoft MSFT.O , clôturant ainsi la semaine la plus chargée de la saison des résultats.