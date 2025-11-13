 Aller au contenu principal
Les bénéfices du raffineur espagnol Moeve s'envolent, le raffinage compensant la faiblesse du secteur chimique
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le deuxième raffineur de pétrole espagnol, Moeve, anciennement connu sous le nom de Cepsa, a annoncé jeudi une forte hausse de 89 % de son bénéfice net trimestriel, des marges de raffinage plus fortes et une meilleure génération de liquidités ayant contribué à compenser la faiblesse de ses activités chimiques et d'amont.

Son bénéfice net a bondi à 148 millions d'euros (172,6 millions de dollars) au troisième trimestre, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations a augmenté de 20 % à 459 millions d'euros.

Moeve a déclaré que les marges de raffinage avaient presque doublé par rapport à l'année précédente, soutenues par une demande stable de carburants pour le transport, ce qui a fait bondir le flux de trésorerie provenant des opérations de 52 % pour atteindre 479 millions d'euros.

Cependant, son activité chimique a continué à être confrontée à des marges faibles et les résultats de l'activité en amont ont été affectés par la baisse des prix du pétrole.

Détenue par le fonds d'Abu Dhabi Mubadala et la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , Moeve a changé de nom l'année dernière pour refléter son orientation vers des activités à faible émission de carbone.

Elle a vendu 70 % de ses actifs de production pétrolière depuis 2022, y compris des opérations à Abou Dhabi et en Amérique du Sud.

(1 dollar = 0,8575 euro)

