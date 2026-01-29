Les bénéfices du Nasdaq dépassent les estimations ; la directrice générale vante le pipeline d'introductions en bourse

Les nouvelles inscriptions au Nasdaq atteignent 215 au quatrième trimestre

Le chiffre d'affaires annuel net de la société dépasse les 5 milliards de dollars

La directrice générale prévoit une accélération de l'activité d'introduction en bourse en 2026

Le Nasdaq NDAQ.O a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, profitant de la volatilité prolongée du marché, et la directrice générale Adena Friedman a renforcé les perspectives d'accélération des introductions en bourse en 2026.

Les nouvelles cotations ont fait un retour très attendu l'année dernière, bravant les inquiétudes concernant les droits de douane et la fermeture du gouvernement américain pour réaliser leur plus gros volume depuis 2021, selon les données de Dealogic.

Les négociateurs et les investisseurs s'attendent à ce que cette dynamique se poursuive jusqu'en 2026, grâce à la montée en flèche des marchés boursiers et à la résilience de l'économie américaine.

"En ce qui concerne 2026, nous voyons des signes d'accélération de l'activité du marché des capitaux, soutenue par les récentes réductions de la Fed et un pipeline très sain de sociétés privées en phase finale", a déclaré Adena Friedman lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Le géant des fournitures médicales Medline MDLN.O , le fournisseur de services d'imagerie diagnostique Lumexa Imaging

LMRI.O et la société de diagnostic moléculaire BillionToOne

BLLN.O figurent parmi les premières introductions notables sur le Nasdaq au cours du trimestre.

Le nombre total de nouvelles inscriptions au Nasdaq est passé à 215 au quatrième trimestre, contre 162 un an plus tôt, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 10 % du chiffre d'affaires des services de données et d'inscription de la société.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DÉPASSE LES 5 MILLIARDS DE DOLLARS

Le Nasdaq a annoncé un bénéfice ajusté de 96 cents par action, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 91 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

"Pour la première fois, le Nasdaq a dépassé les 5 milliards de dollars de recettes nettes annuelles et les 4 milliards de dollars de recettes annuelles pour les solutions", a déclaré Adena Friedman dans un communiqué.

La volatilité accrue due à la politique américaine et aux craintes macroéconomiques a stimulé les volumes d'options sur actions et d'actions au comptant, augmentant les frais de transaction et de compensation pour les opérateurs boursiers.

Les revenus des services de marché de la société provenant des transactions ont augmenté de 16 % pour atteindre 311 millions de dollars au cours du trimestre rapporté, aidés par des volumes records dans le secteur des actions au comptant et des dérivés d'actions aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires de l'unité de technologie financière de la société a augmenté de 13,7 %, tandis que le chiffre d'affaires des activités liées aux indices a fait un bond de 23,4 %.

Le Nasdaq a élargi son champ d'action des activités de transactions aux technologies financières et aux logiciels, créant ainsi des sources de revenus prévisibles et récurrentes qui sont moins exposées aux fluctuations du marché.