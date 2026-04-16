Les bénéfices du courtier Marsh augmentent grâce à la vigueur des activités d'assurance et de gestion des risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurances Marsh MRSH.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre, grâce aux bons résultats de son unité de services d'assurance et de gestion des risques.

La demande d'assurance reste solide, les clients continuant à dépenser pour s'assurer que les ménages et les entreprises sont protégés contre des pertes importantes et imprévisibles, alors même que l'incertitude économique liée au conflit au Moyen-Orient devrait alimenter l'inflation.

Les courtiers perçoivent des commissions principalement sous la forme d'un pourcentage des primes d'assurance, de sorte que leurs revenus sont étroitement liés aux mouvements du cycle de tarification de l'assurance et à la croissance globale des primes.

Le chiffre d'affaires des services d'assurance et de gestion des risques de Marsh s'est élevé à 5,1 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Sa branche "conseil" a enregistré une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires.

Les actions du courtier new-yorkais ont toutefois chuté de 5,7 % depuis le début de l'année.

Selon les analystes, les investisseurs resteront probablement prudents à l'égard des courtiers en assurance, car ils craignent de plus en plus que l'IA ne perturbe certaines parties de leurs activités, en particulier la tarification, l'évaluation des risques et le service à la clientèle.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action a augmenté pour atteindre 3,29 $ au cours du trimestre déclaré, contre 3,06 $ un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 7,6 % pour atteindre 7,6 milliards de dollars.