Les bénéfices des grandes compagnies pétrolières devraient augmenter, les analystes se penchant sur les perspectives pour 2026

Les analystes prévoient de surveiller le niveau d'endettement de TotalEnergies

Les résultats d'Exxon et de Chevron pourraient être un avant-goût des mises à jour des plans opérationnels

Les investisseurs attendent des commentaires sur la vente de Castrol par BP

Les grandes compagnies pétrolières pourraient voir des prix du pétrole légèrement plus élevés et des résultats de raffinage plus solides stimuler les résultats du troisième trimestre après des bénéfices en baisse au cours de l'année dernière, mais certains analystes sont plus intéressés par la façon dont les grandes compagnies pétrolières mondiales préparent le terrain pour 2026 lorsqu'elles commenceront à publier leurs résultats cette semaine.

La major pétrolière britannique Shell SHEL.L et la major française TotalEnergies TTEF.PA lanceront la saison des résultats jeudi et devraient annoncer des augmentations respectives de 18 % et 11 % de leur bénéfice net ajusté par rapport au deuxième trimestre - bien que les deux chiffres soient en baisse par rapport à l'année dernière, selon les estimations des analystes compilées par LSEG.

Les producteurs de pétrole ont connu une année mouvementée, marquée par des tarifs commerciaux imprévisibles et une augmentation de la production de pétrole des pays de l'OPEP+, qui ont fait chuter les prix, entraînant des bénéfices parmi les plus bas depuis la pandémie.

La morosité de l'offre devrait se poursuivre l'année prochaine, l'Agence internationale de l'énergie prévoyant un excédent de 4 millions de barils par jour avec une demande atone. Les prix moyens du pétrole brut Brent LCOc1 au cours du troisième trimestre ont baissé de 13 % par rapport à la même période de l'année dernière et ont augmenté de 2 % par rapport au deuxième trimestre. Les prix moyens du gaz naturel américain NGc1 au troisième trimestre ont augmenté d'environ 37 % par rapport à l'année dernière.

Les prix de référence européens du gaz naturel TRNLTTFMc1 ont baissé d'environ 7 % en glissement annuel au cours du trimestre juillet-septembre.

"Une plus grande attention sera accordée aux perspectives pour le début de 2026", a déclaré Betty Jiang, analyste chez Barclays, dans une note de recherche, ajoutant qu'elle surveille les commentaires sur les impacts des coûts des tarifs et les perspectives du gaz pour l'année prochaine, car la demande d'énergie des centres de données d'IA continue de monter en puissance.

La hausse de la production et l'augmentation des marges de raffinage contribueront à stimuler les bénéfices du troisième trimestre , a déclaré TotalEnergies dans une mise à jour commerciale ce mois-ci. Les analystes veulent savoir comment l'entreprise abordera la question de la dette, qui a grimpé de 89 % au cours du premier semestre 2025. Le mois dernier, TotalEnergies a déclaré qu'elle réduirait les rachats, les dépenses d'investissement et qu'elle vendrait davantage d'actifs dans le secteur de l'électricité et des hydrocarbures arrivés à maturité, mais ces plans n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs compte tenu de la baisse des prix des matières premières attendue l'année prochaine.

LES MAJORS AMÉRICAINES SE CONCENTRENT SUR L'INTÉGRATION EN COURS ET LES MARGES DE RAFFINAGE

Pour les majors pétrolières américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , qui publient leurs résultats vendredi, les analystes seront à l'affût des premiers signes de mises à jour opérationnelles à venir. Chevron, qui a conclu l'acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars en juillet, devrait annoncer un bénéfice ajusté de 3,4 milliards de dollars, soit 1,71 dollar par action. Les résultats et la conférence téléphonique qui s'ensuivra "seront probablement utilisés pour obtenir des réponses sur des sujets clés, ainsi que pour comprendre dans quelle mesure l'intégration de Hess se déroule bien", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche. Chevron a déclaré en septembre que Hess contribuerait à hauteur de 50 à 150 millions de dollars au bénéfice ajusté, à l'exclusion des indemnités de licenciement et autres coûts de transaction. La société fournira des indications supplémentaires lors d'une journée investisseurs très attendue, prévue le 12 novembre. Pour Exxon, de meilleurs résultats dans le domaine du raffinage pourraient augmenter les bénéfices de 700 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre.

Les analystes de TD Cowen ont indiqué dans une note qu'ils s'attendaient à ce qu'Exxon réduise ses dépenses annuelles en capital pour les opportunités commerciales à un stade précoce, qui s'élèvent actuellement à environ 2,5 milliards de dollars par an, bien qu'une telle mise à jour puisse intervenir lors d'une mise à jour du plan d'entreprise prévue en décembre. Exxon s'est montrée ouverte quant à sa recherche d'opportunités d'acquisition et répondra probablement à d'autres questions à ce sujet lors de la conférence téléphonique. BP BP.L publiera ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre, et le bénéfice net devrait baisser d'environ 10 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un peu plus de 2 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Une partie de l'impact négatif devrait être atténuée par des marges de raffinage plus élevées dans la division clients et produits, où les bénéfices d'exploitation devraient grimper en flèche de plus de 300 % en moyenne, selon les calculs de Reuters basés sur les estimations de trois banques. Les analystes attendent également des informations sur les efforts de la société pour vendre son activité de lubrifiants Castrol , une étape clé de la stratégie de désinvestissement de la major pétrolière britannique visant à stimuler le cours de son action.