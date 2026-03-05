Les bénéfices des entreprises européennes sont au plus bas depuis deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour d'autres abonnés, pas de changement dans le texte)

Les estimations des bénéfices des sociétés européennes de premier ordre pour le quatrième trimestre se sont légèrement détériorées, les laissant sur la voie de la pire saison de bénéfices de ces deux dernières années, selon les dernières données du LSEG I/B/E/S publiées jeudi.

En glissement annuel, les bénéfices des grandes entreprises européennes devraient avoir baissé de 0,4 % au dernier trimestre 2025, sur la base des résultats de 229 entreprises du STOXX 600

.STOXX et des estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, selon les données. Ce chiffre est inférieur à la baisse de 0,1 % attendue la semaine dernière .

* Les estimations concernant les revenus se sont nettement détériorées, les données indiquant désormais une baisse de 4,2 % d'une année sur l'autre, contre 2 % la semaine dernière

* Néanmoins, les entreprises européennes se sont montrées plus résistantes que prévu, puisque les prévisions de fin janvier anticipaient des baisses de 4 % d'une année sur l'autre.

* Environ 56 % des 229 sociétés du STOXX 600 qui ont publié leurs bénéfices ont dépassé les estimations du marché.

* Les projections concernant les résultats des entreprises du STOXX 600 .STOXX se sont fortement détériorées après des mois de bouleversements commerciaux depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump.

* Les bénéfices du quatrième trimestre des valeurs sûres européennes devaient augmenter de 11,1 % en février 2025, avant que Trump n'annonce des projets de droits de douane mondiaux .

* Les grandes entreprises européennes ont considérablement pris du retard par rapport à leurs homologues américaines , selon un rapport distinct de LSEG publié vendredi.

* La croissance des bénéfices des valeurs sûres américaines au quatrième trimestre est estimée à plus de 14 %, sur la base des résultats de 479 des sociétés du S&P 500 .SPX et des estimations pour les autres.

* "Nous continuons de prévoir une croissance plus forte aux États-Unis qu'en Europe au cours du premier semestre, mais nous prévoyons un rattrapage des bénéfices européens au cours du second semestre", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note publiée mardi.