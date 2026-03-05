 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices des entreprises européennes devraient baisser de 0,4 % au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

Les estimations des bénéfices des entreprises européennes de premier ordre pour le quatrième trimestre se sont légèrement dégradées, selon les dernières données du LSEG I/B/E/S publiées jeudi. En glissement annuel, les bénéfices des grandes entreprises européennes devraient avoir baissé de 0,4 % au dernier trimestre 2025, selon les résultats de 229 entreprises du STOXX 600

.STOXX et les estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, selon les données. Ce chiffre est inférieur à la baisse de 0,1 % attendue la semaine dernière .

Valeurs associées

STOXX Europe 600
609,58 Pts DJ STOXX -0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank