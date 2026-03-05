Les bénéfices des entreprises européennes devraient baisser de 0,4 % au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

Les estimations des bénéfices des entreprises européennes de premier ordre pour le quatrième trimestre se sont légèrement dégradées, selon les dernières données du LSEG I/B/E/S publiées jeudi. En glissement annuel, les bénéfices des grandes entreprises européennes devraient avoir baissé de 0,4 % au dernier trimestre 2025, selon les résultats de 229 entreprises du STOXX 600

.STOXX et les estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, selon les données. Ce chiffre est inférieur à la baisse de 0,1 % attendue la semaine dernière .