Les bénéfices des banques régionales américaines mettront à l'épreuve les nerfs des investisseurs après les craintes suscitées par les risques de crédit

De nouvelles pertes sur prêts et des cas de fraude ravivent les inquiétudes des investisseurs

L'indice des banques régionales est à la traîne des grandes capitalisations

Même des problèmes isolés peuvent déclencher une chute générale, avertissent les analystes

Après une semaine mouvementée au cours de laquelle certaines banques régionales américaines ont signalé des problèmes de créances douteuses et de fraude, les investisseurs attendent maintenant les rapports de résultats des prêteurs pour vérifier s'il y a des signes d'une tension plus large dans le secteur.

Depuis la crise bancaire de 2023, les investisseurs ont peu de patience pour faire face à l'incertitude, selon les analystes. Même des problèmes isolés liés à des prêts ou à des fraudes déclenchent aujourd'hui des baisses généralisées, les traders se précipitant pour réduire leur exposition.

"Des années de crédit facile et de faible transparence ont laissé les investisseurs dans l'incertitude quant aux risques réels, et même de petites surprises négatives peuvent déclencher une réévaluation importante", a déclaré Tim Hynes, responsable mondial de la recherche sur le crédit chez Debtwire.

L'indice KBW Regional Banking Index .KRX a chuté de 6,1%, à la traîne de l'indice KBW Bank Index .BKX , qui suit les banques à grande capitalisation et a progressé de 13,5%.

La semaine dernière, les actions des banques ont fortement fluctué après que Zions Bancorporation ZION.O a révélé des pertes liées à deux prêts et que Western Alliance WAL.N a intenté une action en justice pour fraude de la part de Cantor Group V, LLC. Cantor a nié ces allégations.

Zions devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés lundi. L'action de la banque, qui a perdu 12% de sa valeur depuis le début du mois, a progressé de 1,9% dans les échanges de pré-marché.

Le SPDR S&P Regional Banking ETF KRE.P était en hausse de 0,7% avant la cloche.

HBT Financial HBT.O a publié ses résultats, avec des actifs non performants de 8,6 millions de dollars, soit 0,17% du total des actifs, contre 6,5 millions de dollars, soit 0,13%, au trimestre précédent.

Ses actions ont augmenté de 4 % dans les échanges légers de pré-marché après qu'elle a accepté de fusionner avec CNB Bank dans une transaction évaluée à 170,2 millions de dollars.

Pendant ce temps, Jefferies JEF.N a augmenté de 1,9% dans les échanges de pré-marché. La banque a été prise dans l'effondrement de First Brands, bien que les dirigeants aient déclaré que la banque d'investissement avait été "escroquée" et que toutes les pertes étaient absorbables.

Parmi les prêteurs régionaux, Washington Trust Bancorp

WASH.O publiera également ses résultats. La banque avait précédemment annoncé que son bénéfice du troisième trimestre serait affecté par 11,3 millions de dollars de pertes sur prêts.

dES CAFARDS SUPPLÉMENTAIRES

Avant même que les problèmes ne fassent surface chez Zions et Western Alliance, la confiance des investisseurs avait été mise à mal par les faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et du banque à risque Tricolor.

Fifth Third FITB.O a enregistré la semaine dernière une perte de 178 millions de dollars liée à la faillite de Tricolor, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a passé une perte de 170 millions de dollars .

"Les mesures de la qualité des actifs dans les banques se sont détériorées, mais elles ont mieux résisté que ce que nous avions prévu. Les pertes ont été faibles, de sorte que ces nombreux et récents problèmes de prêts plus importants ont fait craindre une détérioration plus large", a déclaré Michael Driscoll, responsable des notations de crédit, Global Financial Institutions Institutions Ratings chez Morningstar DBRS.

"Mais l'une des leçons tirées de la faillite des banques régionales en 2023 est que le financement des banques peut s'effilocher plus rapidement que par le passé si des problèmes importants apparaissent."

Mais beaucoup, y compris le directeur général de Fifth Third, Tim Spence, ont minimisé les comparaisons avec la crise bancaire régionale de 2023, lorsque la faillite de la Silicon Valley Bank a déclenché une tourmente plus large.

"Nous considérons que la faiblesse récente du groupe bancaire est due à trois raisons principales..., à savoir un certain nombre d'événements de crédit idiosyncrasiques survenus sur une courte période, une moins grande attention à court terme sur le crédit en général et des messages contradictoires de la part des banques", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

La semaine dernière, les grandes banques de Wall Street ont décrit les tensions récentes comme étant idiosyncrasiques, mais les investisseurs craignent que les problèmes qui se succèdent rapidement n'indiquent des fissures plus profondes dans la qualité du crédit.

"Une vague de "cafards" supplémentaires pourrait remettre à zéro la tolérance au risque sur les marchés, ce qui exercerait une pression sur les évaluations et resserrerait davantage les conditions financières", a déclaré Tim Hynes.

Selon les analystes, les marchés ont pris note du récent commentaire du directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, sur la possibilité de nouveaux cas comme celui de First Brands, amplifiant l'anxiété des investisseurs quant aux faiblesses dans les coins les plus opaques du secteur.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu de cette affaire", a déclaré Jamie Dimon la semaine dernière.