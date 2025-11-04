Les bénéfices de Williams Companies sont inférieurs aux estimations en raison de l'augmentation des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de pipelines Williams Companies WMB.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, l'augmentation des coûts d'intérêt et de maintenance ayant compensé les gains provenant de l'augmentation des revenus des services, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 2 % après la cloche.

Williams, qui possède et exploite plus de 32 000 miles de pipelines, a mis en service plusieurs extensions au cours du trimestre, notamment l'Alabama Georgia Connector et le Commonwealth Energy Connector de Transco, ainsi que le projet Stanfield South de Northwest Pipeline.

Les frais d'intérêt ont augmenté pour atteindre 372 millions de dollars au troisième trimestre, contre 338 millions de dollars l'année précédente, tandis que les dépenses d'exploitation et de maintenance ont augmenté pour atteindre 583 millions de dollars. Les revenus des services ont grimpé à 2,12 milliards de dollars, contre 1,91 milliard de dollars l'année précédente. La société a augmenté ses dépenses d'investissement pour la croissance de 2025 de 500 millions de dollars pour atteindre une fourchette de 3,95 milliards de dollars à 4,25 milliards de dollars après son investissement d'environ 1,9 milliard de dollars dans le projet de GNL de Woodside Energy en Louisiane.

Son grand rival Kinder Morgan KMI.N a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

Williams, basé à Tulsa, Oklahoma, a déclaré un bénéfice ajusté de 49 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 56 cents par action, selon LSEG.