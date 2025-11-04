 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 156,71
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices de Williams Companies sont inférieurs aux estimations en raison de l'augmentation des dépenses
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 00:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de pipelines Williams Companies WMB.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, l'augmentation des coûts d'intérêt et de maintenance ayant compensé les gains provenant de l'augmentation des revenus des services, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 2 % après la cloche.

Williams, qui possède et exploite plus de 32 000 miles de pipelines, a mis en service plusieurs extensions au cours du trimestre, notamment l'Alabama Georgia Connector et le Commonwealth Energy Connector de Transco, ainsi que le projet Stanfield South de Northwest Pipeline.

Les frais d'intérêt ont augmenté pour atteindre 372 millions de dollars au troisième trimestre, contre 338 millions de dollars l'année précédente, tandis que les dépenses d'exploitation et de maintenance ont augmenté pour atteindre 583 millions de dollars. Les revenus des services ont grimpé à 2,12 milliards de dollars, contre 1,91 milliard de dollars l'année précédente. La société a augmenté ses dépenses d'investissement pour la croissance de 2025 de 500 millions de dollars pour atteindre une fourchette de 3,95 milliards de dollars à 4,25 milliards de dollars après son investissement d'environ 1,9 milliard de dollars dans le projet de GNL de Woodside Energy en Louisiane.

Son grand rival Kinder Morgan KMI.N a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

Williams, basé à Tulsa, Oklahoma, a déclaré un bénéfice ajusté de 49 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 56 cents par action, selon LSEG.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
KINDER MORGAN RG-P
26,090 USD NYSE -0,38%
Pétrole Brent
64,84 USD Ice Europ -0,35%
Pétrole WTI
61,04 USD Ice Europ +0,28%
WILLIAMS COMPANI
59,040 USD NYSE +2,00%
WOODSIDE ENER
14,050 EUR Tradegate +0,73%
WOODSIDE ENER
15,1100 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank