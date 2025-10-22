Les bénéfices de Western Alliance augmentent grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à l'apaisement des craintes de pertes sur prêts

Les prêts non comptabilisés ont augmenté de 95 millions de dollars

Le revenu net d'intérêts augmente de 7,7 %

L'analyste prévoit une surperformance lors des transactions de demain

Western Alliance Bancorp WAL.N a fait état d'une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre mardi, une augmentation des revenus d'intérêts et des commissions sur les prêts ayant permis de compenser une augmentation des fonds de prévoyance, ce qui a fait grimper ses actions de 3,6 % dans les échanges prolongés.

L'action de Western a été mise à mal la semaine dernière après que la banque a déclaré qu'elle avait entamé une action en justice contre l'emprunteur Cantor Group pour ne pas avoir fourni de garantie sur les prêts en première position.

"En ce qui concerne le prêt Cantor Group V, bien que les évaluations les plus récentes indiquent une couverture de garantie suffisante, notre méthodologie de réserve pour un prêt non régularisé de 98 millions de dollars a abouti à une réserve de 30 millions de dollars", a déclaré le directeur général Kenneth Vecchione dans un communiqué.

La banque a également indiqué que ses prêts non comptabilisés ont augmenté de 95 millions de dollars pour atteindre 522 millions de dollars au cours du trimestre, principalement en raison de la migration du prêt Cantor Group V.

La provision pour pertes de crédit de la banque a doublé pour atteindre 80 millions de dollars, reflétant des charges nettes de 31,1 millions de dollars et environ 30 millions de dollars de réserves pour le prêt Cantor Group V, a déclaré la banque.

Le secteur bancaire a été secoué la semaine dernière à la suite d'une série d'événements, notamment la divulgation de Western, la comptabilisation par Zions Bancorp ZION.O d'une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels de son unité californienne et l'exposition de Jefferies JEF.N au fabricant de pièces détachées automobiles en faillite First Brands.

DES BÉNÉFICES SOLIDES

Cependant, l'action de Western a gagné environ 8 % au cours des trois dernières séances après que les analystes ont minimisé ces incidents comme étant ponctuels et ont souligné la force du secteur à la suite d'une série de résultats solides.

Le revenu net d'intérêts - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté pour atteindre 750,4 millions de dollars, contre 696,9 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la banque s'est élevé à 250,2 millions de dollars, soit 2,28 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 196,6 millions de dollars, soit 1,80 dollar par action, un an plus tôt.

"En ce qui concerne la barre basse, nous pensons que les résultats de crédit supérieurs aux attentes et la croissance importante des dépôts et le dépassement du revenu net avant provisions conduiront à une surperformance lors des transactions de demain", a écrit l'analyste de Stephens dans une note.

Zions a également fait état d'un bénéfice plus élevé au troisième trimestre lundi, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à une croissance plus importante des prêts dans un contexte d'apaisement de l'incertitude économique.