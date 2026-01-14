Les bénéfices de Wells Fargo augmentent grâce à la hausse des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'une citation du directeur général à partir du paragraphe 4)

Le bénéfice de Wells Fargo WFC.N a augmenté au quatrième trimestre grâce à l'augmentation des prêts et des revenus d'intérêts, tout en se développant dans des domaines clés de ses activités commerciales et de consommation.

Le revenu net de la quatrième plus grande banque américaine était de 5,36 milliards de dollars, soit 1,62 $ par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, a-t-il déclaré mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 5,08 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

"Nous avons financé des investissements significatifs dans l'infrastructure et la croissance de l'entreprise en réalisant des économies plus importantes... Les preuves d'une croissance accrue sont visibles dans l'ensemble de l'entreprise", a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Il a cité une croissance de 20 % des nouveaux comptes de cartes de crédit, un bond de 19 % des soldes des prêts automobiles, une croissance de 12 % des prêts dans la banque commerciale et une augmentation de 14 % des commissions de la banque d'investissement.

Ces résultats viennent couronner une année faste pour la banque américaine, les autorités de régulation ayant supprimé en juin un plafond d'actifs de 1 950 milliards de dollars, levant ainsi une pénalité liée au scandale des faux comptes de Wells Fargo, ce qui a permis à la banque de se développer et de dépasser pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars d'actifs l'année dernière.

Les revenus nets d'intérêts de Wells Fargo - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté de 4 % à 12,33 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

La banque s'attendait à ce que les revenus d'intérêts se situent entre 12,4 et 12,5 milliards de dollars pour le trimestre.

La provision pour pertes de crédit est tombée à 1,04 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,10 milliard de dollars un an plus tôt.

Wells Fargo a également mis fin à sept ordonnances de consentement l'année dernière, tirant un trait sur ses déboires réglementaires liés à un scandale de faux comptes. Elle lui reste encore une ordonnance de consentement datant de 2018.

Les actions de la banque basée à San Francisco, en Californie, ont chuté de près de 1 % dans les échanges avant bourse. L'action de la banque a bondi de 32,7 % en 2025, surperformant l'indice de référence S&P 500 .SPX .

RÉDUCTIONS D'EMPLOI

La banque a enregistré 612 millions de dollars d'indemnités de licenciement au cours du trimestre, alors qu'elle continuait à rationaliser ses effectifs.

Sous la direction de M. Scharf, la banque a rationalisé ses effectifs en s'appuyant sur des réductions de coûts pour financer des initiatives de croissance à long terme.

Scharf a déclaré le mois dernier que Wells Fargo continuerait à réduire ses effectifs tout en se concentrant sur l'amélioration de son efficacité, ajoutant que l'intelligence artificielle représentait une opportunité majeure d'augmenter la productivité.