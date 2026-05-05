Les bénéfices de WEC Energy progressent au premier trimestre grâce à une demande d'électricité en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'électricité WEC Energy WEC.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, soutenue par une augmentation des ventes d'électricité aux clients résidentiels et industriels.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait encore augmenter cette année , après avoir atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, principalement en raison de la course des géants de la tech à la construction de centres de données très gourmands en énergie pour soutenir leurs initiatives en matière d'IA, et de l'utilisation croissante de l'électricité par les foyers et les entreprises pour le chauffage et les transports.

La consommation d'électricité des grands clients commerciaux et industriels a augmenté de 2,7% au cours du trimestre, tandis que celle des petits clients commerciaux et industriels a progressé de 0,7%, a indiqué la société.

La consommation d'électricité des ménages a légèrement augmenté de 0,2% par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné une hausse de 1,3% du total des livraisons d'électricité au détail, hors ventes à une mine de fer.

WEC, qui dessert près de 4,7 millions de clients en électricité et en gaz naturel dans le Wisconsin, l'Illinois, le Michigan et le Minnesota, a toutefois indiqué que les livraisons de gaz naturel dans le Wisconsin avaient baissé de 2,1% au premier trimestre.

La société fournit du gaz naturel par l'intermédiaire de ses divisions We Power et Wisconsin Public Service.

"La poursuite de la mise en œuvre de notre plan d'investissement et l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle ont permis d'obtenir de solides résultats au premier trimestre", a déclaré le directeur général Scott Lauber.

WEC avait annoncé en février qu'elle augmenterait ses dépenses d'investissement de 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'accroître sa production pour alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O .

Le bénéfice net trimestriel de la société a atteint 804,4 millions de dollars, soit 2,45 dollars par action, contre 724,2 millions de dollars, soit 2,27 dollars par action, il y a un an.