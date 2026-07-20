Les bénéfices de W. R. Berkley au deuxième trimestre progressent grâce à une solide activité de souscription

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L'assureur commercial W. R. Berkley

WRB.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par de solides gains d'investissement et une performance stable en matière de souscription.

La demande d'assurance est restée soutenue, les particuliers et les entreprises continuant à rechercher une protection contre les pertes importantes et imprévisibles.

Voici quelques détails:

* Les primes nettes souscrites de l'assureur basé à Greenwich, dans le Connecticut, qui mesurent le volume des polices souscrites au cours de la période, ont augmenté de 2,4% pour atteindre 3,43 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* La société a annoncé un ratio combiné de 90% pour le trimestre, en baisse par rapport aux 91,6% enregistrés à la même période l’année dernière. Un ratio inférieur à 100% indique que l’assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.

* Le résultat net des placements a progressé de 10,4% pour atteindre 418,7 millions de dollars au deuxième trimestre.

* W. R. Berkley a annoncé un bénéfice trimestriel pour les actionnaires ordinaires s'élevant à 452,3 millions de dollars, soit 1,15 dollar par action, contre 401,3 millions de dollars, soit 1 dollar par action, l'année dernière.