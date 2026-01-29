Les bénéfices de Visa devraient être dopés par la bonne tenue des dépenses de consommation

29 janvier - ** Les actions de Visa V.N ont augmenté de 1,1% à 330,42 dollars avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés jeudi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que V fasse état d'une augmentation de ~12% de son chiffre d'affaires à ~10,7 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait augmenter à 3,14 dollars, contre 2,75 dollars un an plus tôt

** Les bénéfices par action ajustés de V ont dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que les revenus ont atteint ou dépassé les attentes au cours de 7 des 8 derniers trimestres ** Plus tôt dans la journée de jeudi, le rival de V, Mastercard

MA.N , a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, car les dépenses de voyage, de loisirs et de produits de base ont stimulé les volumes de transactions pour le processeur de paiement ** Parmi les 41 analystes couvrant V, la note moyenne est"BUY" et la prévision médiane est de 404 $

** V est en baisse de 5,8 % depuis le début de l'année, contre 3,1 % pour le secteur financier de l'indice S&P 500

