Les bénéfices de U.S. Bancorp augmentent grâce aux revenus d'intérêts et aux commissions

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U.S. Bancorp USB.N a fait état jeudi d'un bond de 13,6% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et des commissions.

La croissance des prêts a été assez forte dans l'ensemble du secteur au cours des derniers mois, car une série de réductions de taux par la Réserve fédérale américaine dans la seconde moitié de 2025 a encouragé les entreprises et les consommateurs à s'endetter davantage.

Le revenu net d'intérêts - la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - a augmenté de 4,2 % pour atteindre 4,26 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, soutenu par une croissance robuste des prêts et des dépôts records des consommateurs.

"La qualité du crédit et les niveaux de capital restent sains et solides", a déclaré le directeur général Gunjan Kedia dans un communiqué.

Les revenus de commissions ont également été un point positif. Ils ont augmenté de 6,9 % au cours du trimestre, la banque ayant bénéficié d'une activité soutenue sur les marchés des capitaux.

Les revenus des marchés de capitaux ont augmenté de 29 % pour atteindre 377 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à une forte activité dérivée liée à la clientèle et aux commissions de souscription d'obligations d'entreprise.

Le bénéfice de la cinquième banque américaine s'est élevé à 1,95 milliard de dollars, soit 1,18 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,72 milliard de dollars, soit 1,03 dollar par action, un an plus tôt.

La banque a déclaré qu'elle avait une exposition limitée aux sociétés de développement commercial (BDC), avec des protections structurelles dans l'ensemble du portefeuille.

Les BDC sont des véhicules d'investissement qui permettent aux investisseurs d'accéder à des actifs de crédit privés.

Ces derniers mois, les banques de Wall Street ont multiplié les informations sur leur exposition aux prêts non bancaires , après que les faillites très médiatisées du fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor, l'année dernière, ont suscité des inquiétudes quant à la qualité du crédit.

Le mois dernier, la banque basée à Minneapolis a obtenu le mandat d'émettre deux cartes de crédit pour petites entreprises qu'Amazon AMZN.O s'apprête à relancer au printemps.