Les bénéfices de U.S. Bancorp augmentent grâce aux revenus d'intérêts et aux commissions

U.S. Bancorp USB.N a annoncé un bond de près de 23% de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, le cinquième plus grand prêteur du pays ayant gagné plus grâce aux revenus d'intérêts et à la croissance des revenus de commissions.

Une série de réductions de taux par la Réserve fédérale a stimulé la demande de prêts dans l'ensemble du secteur et a dopé les bénéfices des principales banques de consommateurs de Wall Street.

Les banques américaines ont également réduit le coût des dépôts en raison de la baisse des taux de référence, tout en bénéficiant de la réévaluation des actifs à taux fixe.

Le revenu net d'intérêt — la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts — a augmenté de 3,3 % pour atteindre 4,28 milliards de dollars au cours du trimestre déclaré, par rapport à l'année précédente.

"Les dépôts records des consommateurs ce trimestre et le remaniement efficace du bilan ont contribué à la croissance du revenu net d'intérêt et à l'expansion des marges", a déclaré Gunjan Kedia, la directrice générale de la banque, dans un communiqué.

Les revenus de commissions ont été un autre point positif, grâce aux bonnes performances de ses marchés de capitaux et de ses activités de financement d'impact. Ils ont bondi de 7,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,05 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Le bénéfice attribuable à U.S. Bancorp a bondi à 2,05 milliards de dollars, soit 1,26 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 1,66 milliard de dollars, soit 1,01 dollar par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 5,1 % pour atteindre le chiffre record de 7,37 milliards de dollars.

La banque est également prête à renforcer ses activités à Wall Street avec l'achat prévu de la société de courtage BTIG pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, ce qui augmentera les capacités de conseil de U.S. Bancorp sur les marchés d'actions ainsi que dans le domaine des fusions et des acquisitions.

Sous la direction de Gunjan Kedia, la banque s'efforce de diversifier davantage ses activités de commissions, qui représentent 42 % de ses revenus.

Si l'on exclut l'acquisition de BTIG, U.S. Bancorp prévoit une croissance de ses revenus de 4 à 6 % en 2026.

Le NII devrait augmenter de 3 à 4 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus de commissions devraient augmenter de 5 à 6 %.