Les bénéfices de Tyson Foods dépassent les prévisions, mais le secteur de la viande bovine est en difficulté

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* Tyson revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté annuel

* Les consommateurs délaissent le bœuf, trop cher, au profit du poulet et du porc

* Au deuxième trimestre, les volumes de vente de bœuf ont chuté de 13,1%, tandis que les prix ont grimpé de 11,5%

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 5 et 6 et de l'analyste au paragraphe 12) par Tom Polansek et Neil J Kanatt

Tyson Foods TSN.N a annoncé lundi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la hausse des ventes de poulet ayant contribué à compenser la forte baisse de la demande de bœuf, dont les prix ont atteint des sommets.

Les consommateurs, avides de protéines mais à court d'argent, se sont tournés vers des viandes plus abordables, telles que le poulet et le porc, alors que les prix du bœuf ont atteint des records en raison de la diminution des stocks de bétail aux États-Unis .

Alors que les marges bénéficiaires du poulet ont bondi au cours du trimestre qui s'est terminé le 28 mars, l'activité bœuf de Tyson a continué à enregistrer des pertes, car la flambée des coûts du bétail a dépassé les gains générés par la hausse des prix de vente des steaks et de la viande hachée.

Le directeur général Donnie King a déclaré avoir passé de nombreuses nuits blanches à réfléchir aux stocks de bétail, qui ont atteint en 2026 leur plus bas niveau depuis 75 ans à la suite d'une sécheresse persistante dans l'ouest des États-Unis qui a ravagé les pâturages.

« Nous sommes au plus profond de ce cycle. Nous ne pouvons rien y faire », a déclaré M. King aux analystes lors d'une conférence téléphonique. « Ce pour quoi j'ai une réponse, c'est que nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler. »

Tyson a fermé cette année une importante usine de transformation de viande bovine dans le Nebraska et réduit ses activités dans une usine au Texas, licenciant des milliers de travailleurs. Ces réductions d'effectifs aideront l'entreprise à rester compétitive, a déclaré le directeur des opérations, Devin Cole.

Malgré tout, Tyson a déclaré s'attendre à une perte d'exploitation ajustée de 350 à 500 millions de dollars dans son secteur de la viande bovine pour l'exercice 2026, contre une perte prévue initialement de 250 à 500 millions de dollars.

AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE

Tyson a revu à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté total pour l'exercice 2026, le portant de 2,1 à 2,3 milliards de dollars à 2,2 à 2,4 milliards de dollars. L'action a gagné 4%.

Les volumes de vente de poulet ont augmenté de 1,7% au cours du deuxième trimestre, tandis que la marge d'exploitation ajustée de la division a progressé de 12,2%.

« Les aspects positifs liés au poulet l'emportent sur les aspects négatifs liés au bœuf », a déclaré Stewart Glickman, directeur de recherche chez CFRA.

HAUSSE DES PRIX DU BŒUF

En novembre, le président Donald Trump a accusé les entreprises de transformation de viande de faire grimper les prix du bœuf par le biais de manipulations et de collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête.

Le conseiller de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré lundi que le ministère prévoyait de régler un litige contre la société de données Agri Stats dans le cadre d'un accord dont les responsables espèrent qu'il fera baisser le coût des denrées alimentaires.

Tyson a indiqué que les prix du bœuf avaient grimpé de 11,5% au cours du trimestre, tandis que les volumes de vente avaient chuté de 13,1%. Son activité bœuf a enregistré une perte d'exploitation trimestrielle ajustée de 202 millions de dollars, les coûts liés au bétail ayant bondi d'environ 600 millions de dollars.

« Nous continuons de tabler sur des résultats inférieurs aux niveaux de marge historiques jusqu’à ce que l’offre de bétail se normalise », a déclaré M. King.

À l'échelle de l'entreprise, le bénéfice ajusté de 87 cents par action a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 78 cents, selon les données compilées par LSEG.