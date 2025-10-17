Les bénéfices de Truist au troisième trimestre augmentent grâce à une solide gestion de patrimoine et aux revenus d'intérêts

Truist Financial TFC.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, grâce à un segment de gestion de patrimoine solide et à une augmentation des revenus d'intérêts, ce qui a entraîné une hausse de 2 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

Le ralentissement du marché de l'emploi et la modération de l'inflation ont incité la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt en septembre, sa première réduction cette année, ce qui a profité aux prêteurs en réduisant les coûts des dépôts et en augmentant les revenus d'intérêts grâce à une demande accrue de prêts.

Les prévisions de nouvelles baisses de taux plus tard dans l'année alimentent également l'optimisme quant à l'amélioration des marges et à la croissance plus forte du crédit.

Les revenus nets d'intérêts de Truist - la différence entre les intérêts payés sur les dépôts et ceux gagnés sur les prêts - ont augmenté de 0,8 % à 3,63 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Ses revenus de gestion de patrimoine ont augmenté de 6,9 % pour atteindre 374 millions de dollars, grâce à l'augmentation des actifs sous gestion.

La banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a toutefois signalé une baisse de 2,7 % du revenu de son segment de banque d'investissement et de trading.

Truist a déclaré que son revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires s'élevait à 1,35 milliard de dollars, soit 1,04 dollar par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre 1,34 milliard de dollars, soit 99 cents par action, pour le même trimestre de l'année dernière.

À la dernière clôture, les actions de Truist ont perdu près de 5,3 % depuis le début de l'année, accusant un retard par rapport à la hausse de 12,8 % de l'indice bancaire KBW .BKX .