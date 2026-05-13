Les bénéfices de Tencent sont inférieurs aux prévisions, la hausse des dépenses ayant compensé les gains réalisés dans le secteur des jeux vidéo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les résultats et le contexte à partir du paragraphe 3)

Tencent Holdings

0700.HK a annoncé mercredi une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 196,5 milliards de yuans (28,94 milliards de dollars), mais ce chiffre est inférieur aux 198,96 milliards de yuans prévus par les analystes.

La croissance du chiffre d'affaires de la société basée à Shenzhen a été tirée par les excellentes performances de son activité jeux vidéo, avec une hausse de 6 % des revenus nationaux et de 13 % des revenus internationaux.

Bien que la plus grande entreprise chinoise de réseaux sociaux et de jeux vidéo ait bénéficié d'une forte demande pour ses jeux et de l'expansion de ses services d'intelligence artificielle, son bénéfice net s'est élevé à 58,1 milliards de yuans, soit un chiffre inférieur aux estimations de 61,42 milliards de yuans.

Des titres phares tels que “Honour of Kings” et “Peacekeeper Elite” ont continué à stimuler l'engagement des utilisateurs, tandis que le jeu de tir tactique “Delta Force” a également contribué à ces gains.

Les revenus publicitaires en ligne ont augmenté de 20 % pour atteindre 38,2 milliards de yuans, stimulés par des capacités de ciblage publicitaire améliorées par l'IA.

Le mois dernier, Tencent a dévoilé Hunyuan 3.0, son modèle linguistique le plus avancé à ce jour et sa première version majeure depuis l'embauche de l'ancien chercheur d'OpenAI, Yao Shunyu, pour diriger le développement de sa plateforme d'IA propriétaire.

Ce lancement souligne les efforts de Tencent pour rattraper son retard sur ses concurrents ByteDance et Alibaba, qui, selon les analystes, se sont montrés plus agressifs en matière d'investissement et de déploiement dans le domaine de l'IA.

Tencent a déclaré en mars qu'il allait augmenter ses dépenses en IA cette année, notamment en investissant dans des modèles propriétaires. Le président Martin Lau a indiqué que la société prévoyait d'augmenter ses dépenses d'investissement en 2026, sans préciser le montant.

Les dépenses d'investissement totales du géant technologique ont atteint environ 79 milliards de yuans l'année dernière, contre 77 milliards de yuans en 2024. Au premier trimestre, elles se sont élevées à 31,9 milliards de yuans, contre 27,5 milliards de yuans un an plus tôt.

Tencent a dépensé 1 milliard de yuans pour promouvoir son chatbot IA Yuanbao pendant la période des fêtes du Nouvel An lunaire, alors qu'il cherche à gagner des parts de marché dans le secteur chinois de l'IA, de plus en plus concurrentiel.

(1 $ = 6,7902 yuans renminbi chinois)