Les bénéfices de T. Rowe, soutenu par Goldman, bondissent, la hausse des marchés dopant les commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du troisième trimestre du gestionnaire d'actifs T. Rowe Price TROW.O a augmenté vendredi, la hausse des marchés ayant dopé ses actifs sous gestion et les commissions correspondantes, ce qui a permis d'amortir le choc des sorties de fonds.

Les actions de la société ont augmenté de 2,2 % dans les échanges avant bourse.

Les principaux indices et classes d'actifs ont poursuivi leur progression tout au long du trimestre, atteignant des records consécutifs, la vigueur de l'IA et la baisse des taux d'intérêt ayant redonné confiance aux investisseurs qui s'inquiétaient des fissures macroéconomiques et des tarifs douaniers.

Cela a favorisé les actifs sous gestion, qui sont largement liés à la performance des investissements sous-jacents et aux flux financiers des clients.

Les actifs sous gestion de T. Rowe ont bondi de 8,4 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, malgré des sorties nettes de fonds de 7,9 milliards de dollars de la part des clients.

"Nous avons atteint un sommet en fin de période avec 1,77 trillion de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre et avons créé l'opportunité de mettre sur le marché de nouvelles solutions innovantes pour nos clients grâce à notre collaboration stratégique récemment annoncée avec Goldman Sachs", a déclaré Rob Sharps, le directeur général, dans un communiqué.

En septembre, T. Rowe et Goldman GS.N ont conclu un accord en vertu duquel le négociateur américain investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans la société, marquant ainsi le début d'un partenariat visant à intégrer des actifs alternatifs dans les fonds de retraite de T. Rowe.

Les stratégies actives d'achat et de vente de T. Rowe ont perdu de leur popularité au fil des ans, en raison de la popularité des gestionnaires de fonds passifs à faible coût qui visent à suivre un actif ou un indice sous-jacent.

La société a diversifié ses offres pour regagner des clients.

La semaine dernière, elle a déposé une demande pour lancer un fonds négocié en bourse géré activement et lié à plusieurs monnaies numériques, faisant ainsi une incursion dans l'espace des crypto-monnaies.

Les frais de conseil en investissement, qui représentent généralement un pourcentage des actifs sous gestion, ont augmenté de 4,4 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

Elle a réalisé un bénéfice de 646,1 millions de dollars, soit 2,87 dollars par action, contre 603 millions de dollars, soit 2,64 dollars par action, il y a un an.