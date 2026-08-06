Les bénéfices de Swiss Re ne satisfont pas le marché

Swiss Re cède 0,6% à 135,5 CHF à Zurich, en dépit de la publication d'un bénéfice net de 2,8 MdsUSD au titre du 1er semestre 2026, en augmentation de 9% sur un an, et "plaçant le groupe en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de 4,5 MdsUSD".

Par division, le bénéfice net de la réassurance dommages (P&C Re) a augmenté de 18% à 1,4 MdUSD, tandis que celui de Corporate Solutions a progressé de 14% à 490 MUSD, et que celui de la réassurance vie et santé (L&H Re) a augmenté de 21% à 1,0 MdUSD.

"Nos activités de P&C ont obtenu de solides résultats en souscription, tandis que la performance de L&H Re reflète des marges de souscription saines et une expérience favorable en matière de mortalité aux Etats-Unis", met en avant le CEO Andreas Berger.

Par ailleurs, Swiss Re a relevé son objectif de réduction des coûts d'exploitation à 500 MUSD d'ici 2028, reflétant les solides progrès réalisés vers l'objectif précédent de 300 MUSD d'ici 2027, ainsi que des opportunités supplémentaires de simplification du fonctionnement du groupe.

Jefferies reste à "conserver" sur le dossier

"Si les résultats de Swiss Re au 1er semestre 2026 nous ont impressionnés ce matin, cela a été fortement influencé par l'absence de pertes liées aux catastrophes naturelles au 1er semestre", tempère Jefferies, qui reste à "conserver" sur le dossier avec un objectif de cours de 130 CHF.

"De plus, nous pensons que le marché est davantage enclin à se concentrer sur l'évolution du cycle de la réassurance, où les prix continuent d'accélérer leur baisse ; une baisse qui sera aggravée par cette même absence de pertes importantes, laquelle a tant profité aux bénéfices", ajoute le courtier américain.

Jefferies souligne ainsi que "les renouvellements de la réassurance P&C ont vu le prix nominal baisser en moyenne de -0,2%, ce qui, après prise en compte d'une hausse de 4,4% des hypothèses de pertes, se traduit par une variation nette de -4,6%".

De nouveaux partenariats pour Corporate Solutions

En marge de cette publication, Swiss Re fait part de la conclusion, pour sa division Corporate Solutions, de partenariats exclusifs avec Bajaj General Insurance en Inde et GNP Seguros au Mexique, dans le cadre de sa stratégie visant à poursuivre sa croissance.

Selon le réassureur helvétique, ces partenariats fourniront des solutions d'assurance au nombre croissant de grandes entreprises indiennes et mexicaines, dont beaucoup étendent leurs activités à l'international, tout en accompagnant des clients mondiaux présents en Inde et au Mexique.

Enfin, Swiss Re annonce la nomination de Velina Peneva, actuellement directrice générale des investissements du groupe, au poste de CEO de la division L&H Re. Elle succédera à Paul Murray, qui a décidé de quitter Swiss Re après plus de 20 ans au sein de l'entreprise.