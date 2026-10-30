Les bénéfices de Sun Pharma reculent en raison des charges liées à l'acquisition d'Organon ; les ventes de médicaments spécialisés restent solides

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(Ajout de précisions à partir du paragraphe 3)

La société indienne Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison d'une charge exceptionnelle liée en grande partieà son projet d'acquisition d'Organon, bien que la demande de médicaments spécialisés soit restée forte.

Le premier laboratoire pharmaceutique du pays en termes de chiffre d'affaires a enregistré un bénéfice net consolidé de 19,89 milliards de roupies (209,31 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 31,18 milliards de roupies un an plus tôt.

Malgré cela, le cours de l’action a bondi de 4,2% pour atteindre 1 835 roupies après l’annonce des résultats.

Le laboratoire pharmaceutique, qui a élargi son portefeuille de traitements spécialisés à forte marge destinés aux maladies de la peau, au cancer et à l’obésité afin de compenser la pression subie aux États-Unis, a enregistré une hausse de 6,9% de son chiffre d’affaires dans ce segment, à 356 millions de dollars. Ce segment représentait 21,1% du chiffre d’affaires total.

Cette croissance a été soutenue par une hausse de 17,3% des ventes en Inde, le plus grand marché de Sun Pharma, tandis que les ventes aux États-Unis ont reculé de 8,2%.

Le chiffre d’affaires global a progressé de près de 12% pour atteindre 161,99 milliards de roupies, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 158,25 milliards de roupies.

Sun Pharma a comptabilisé une charge exceptionnelle de 12,69 milliards de roupies, principalement liée aux coûts d'acquisition dans le cadre de son projet de rachat d'Organon et à des provisions liées au cadre du code du travail indien.

Hors cette charge, le bénéfice a progressé de 6,3% pour s’établir à 44,28 milliards de roupies.

Le laboratoire pharmaceutique a également poursuivi sa stratégie d’acquisitions afin de renforcer sa présence aux États-Unis. En début d’année, il a conclu un accord en vue d’acquérir le laboratoire pharmaceutique américain Organon & Co OGN.N pour 11,75 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes acquisitions à l’étranger jamais réalisées par une entreprise pharmaceutique indienne.

(1 dollar = 95,0250 roupies indiennes)