Les bénéfices de State Street augmentent grâce à de solides revenus de commissions

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State Street STT.N a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre vendredi, la volatilité des marchés ayant stimulé l'activité des clients et les revenus de commissions de la banque dépositaire.

Les actions de State Street étaient en hausse de 1,5 % dans les échanges de pré-marché.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, sert principalement les investisseurs institutionnels, tels que les gestionnaires d'actifs et les fonds de pension, en détenant et en gérant des actifs.

Les marchés mondiaux ont été secoués par de fortes fluctuations dues à la guerre en Iran et à une chute généralisée des valeurs logicielles exposées à l'intelligence artificielle, ce qui a incité les investisseurs et les gestionnaires d'actifs à rééquilibrer leurs portefeuilles.

"Pour l'avenir, l'évolution de l'environnement macro et géopolitique est incertaine", a déclaré le directeur général Ron O'Hanley dans un communiqué.

State Street a enregistré un bénéfice net de 764 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 644 millions de dollars, soit 2,04 dollars par action, un an plus tôt.

Les recettes totales ont augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,8 milliards de dollars, grâce à une hausse de 15 % du total des revenus de commissions et à une augmentation de 17 % des revenus nets d'intérêts.

Les actifs conservés et administrés s'élevaient à 54,52 billions de dollars au 31 mars, soit une hausse de 17 %, tandis que les actifs gérés s'élevaient à 5,62 billions de dollars.

Les résultats reflètent ceux de son homologue plus grand BNY BK.N , qui a annoncé jeudi un bond de ses bénéfices au premier trimestre.