Les bénéfices de SoFi, banque fintech, augmentent grâce à la forte croissance des activités payantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires des services financiers augmente de 78 % pour atteindre 456,7 millions de dollars

Les actions augmentent de 5,7 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats

Les prêts personnels pourraient combler le vide si les prêts par carte de crédit diminuent, selon le directeur général

SoFi Technologies SOFI.O a annoncé une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre vendredi, grâce à une forte demande de prêts et à une croissance rapide de ses activités payantes.

Les actions de la société ont augmenté de 5,7 % dans les échanges avant bourse.

Les prêteurs fintech sont devenus populaires parmi les jeunes clients, qui préfèrent les plateformes plus rapides et basées sur des applications aux banques traditionnelles qui dépendent fortement des succursales pour la plupart des opérations et qui ont des processus de longue haleine.

L'activité de services financiers de SoFi, qui comprend les cartes de crédit et les produits d'investissement, a enregistré une hausse de 78 % de son chiffre d'affaires au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, pour atteindre 456,7 millions de dollars.

Fondé en 2011 pour refinancer des prêts étudiants, SoFi s'est développé dans les prêts personnels, les hypothèques, les investissements et les paiements, ciblant des clients plus jeunes et férus de technologie.

Les activités payantes contribuent à isoler les fintechs des fluctuations des taux d'intérêt. Le chiffre d'affaires de SoFi provenant de ce segment a bondi de 53 % par rapport à l'année précédente.

Le total des prêts accordés a atteint un record de 10,5 milliards de dollars, en hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, grâce à la forte demande de prêts personnels, de prêts étudiants et de prêts immobiliers.

Le directeur général Anthony Noto a déclaré que la performance du crédit était conforme aux attentes et que la santé financière globale de ses membres en termes de dépenses, d'investissement et de crédit "est restée forte".

L'OPPORTUNITÉ DE LA FINTECH

Au début du mois, le président américain Donald Trump a proposé de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit, ce qui, selon les banques, pourrait restreindre l'accès des consommateurs au crédit.

"Je m'attendrais à une contraction significative des prêts sur cartes de crédit parce que l'économie des soldes renouvelables ne fonctionnerait pas. Les gens auront toujours besoin de crédit et cela laisserait un énorme vide sur le marché", a déclaré M. Noto, directeur général de SoFi, à Reuters.

Les prêts personnels pourraient devenir une option de financement initiale pour les gens, a ajouté M. Noto, ce qui pourrait signifier plus d'activité pour les fintechs.

Le chiffre d'affaires ajusté de SoFi au quatrième trimestre a bondi de 37 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 1 milliard de dollars, et son bénéfice ajusté a plus que doublé, passant de 5 cents à 13 cents par action.