Les bénéfices de Robinhood dépassent les attentes, les commerçants profitant de l'élan du marché

*

Le bénéfice a presque quadruplé au troisième trimestre

*

Départ à la retraite de Warnick, directeur financier de longue date

*

Le quatrième trimestre démarre en force

(Ajoute les estimations au paragraphe 4, le commentaire de l'analyste au paragraphe 10) par Niket Nishant

La société de courtage en ligne Robinhood Markets HOOD.O a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mercredi, les traders de détail ayant écarté les craintes liées à la bulle spéculative, et le courtier en ligne a annoncé le départ à la retraite de son chef des finances de longue date.

Les résultats suggèrent que les petits investisseurs ont saisi les opportunités présentées par l'élan des marchés, et ont fait grimper les volumes de transactions dans la crypto, les options et les actions.

"Nos clients ont tendance à être plus jeunes et à avoir de longs horizons temporels. Ils sont naturellement attirés par des noms de type croissance, mais ils sont également assez prudents", a déclaré dans une interview le directeur financier Jason Warnick, qui quittera ses fonctions l'année prochaine.

Le bénéfice de la société basée à Menlo Park, en Californie, a presque quadruplé pour atteindre 556 millions de dollars, soit 61 cents par action, au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 53 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a relevé ses prévisions de dépenses d'exploitation ajustées pour 2025, y compris les rémunérations à base d'actions, à environ 2,28 milliards de dollars, contre 2,15 à 2,25 milliards de dollars précédemment.

Les actions ont perdu près de 1 % dans les échanges prolongés. Elles ont gagné près de 270 % en valeur cette année.

DES TRADERS PANDÉMIQUES QUI NE SONT JAMAIS PARTIS

La montée en puissance de l'engagement des investisseurs individuels, autrefois considérée comme une lubie de l'ère pandémique, est devenue une force dominante qui façonne les marchés.

Les revenus de Robinhood basés sur les transactions ont plus que doublé pour atteindre 730 millions de dollars. Les revenus tirés des actions ont augmenté de 132 %, tandis que les crypto-monnaies et les options ont grimpé de 300 % et de 50 %, respectivement.

"Cette entreprise est en train de devenir un géant de la fintech. Ils tirent sur tous les cylindres imaginables", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Warnick a également déclaré que le quatrième trimestre avait démarré en force en octobre, avec des volumes de transactions mensuels records pour les actions, les options, les marchés prévisionnels et les contrats à terme.

SUCCESSION DU DIRECTEUR FINANCIER

M. Warnick quittera son poste de directeur financier en 2026, a indiqué la société, après plus de sept ans à ce poste.

L'ancien dirigeant d'Amazon quittera ses fonctions au cours du premier trimestre et agira en tant que conseiller stratégique jusqu'au 1er septembre 2026.

L'entreprise a nommé Shiv Verma, un initié de longue date, pour lui succéder.

Dans une interview, Verma a déclaré qu'il était optimiste quant à l'activité de marchés prédictifs de Robinhood, lancée en mars .

"Il s'agit d'une nouvelle classe d'actifs et nous voulons être à l'avant-garde. C'est l'un des domaines dans lesquels nous investissons massivement", a-t-il déclaré.