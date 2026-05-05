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Les bénéfices de Prudential Financial progressent grâce à la force de son activité de gestion d'actifs
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur Prudential Financial PRU.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre, soutenue par de solides progrès dans son activité de gestion d'actifs.

Voici plus de détails tirés du communiqué de presse sur les résultats:

* Prudential, qui exerce des activités diversifiées dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs, a vu le total de ses actifs sous gestion passer de 1 520 milliards de dollars un an plus tôt à 1 580 milliards de dollars au premier trimestre.

* PGIM, la division mondiale de gestion d'actifs de Prudential, a annoncé un résultat d'exploitation ajusté de 190 millions de dollars, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente.

* "PGIM a enregistré de solides performances d'investissement et est en bonne voie pour atteindre son objectif d'augmentation de marge", a déclaré le directeur général Andy Sullivan.

* Le résultat d'exploitation ajusté après impôts de Prudential s'est établi à 1,28 milliard de dollars, soit 3,61 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,19 milliard de dollars, soit 3,29 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.

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