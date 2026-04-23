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Les bénéfices de Principal Financial augmentent grâce à la solidité de la gestion des retraites et des investissements
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Principal Financial Group PFG.N a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre grâce à la vigueur de ses activités de solutions de retraite et de revenus, ainsi qu'à de bons résultats en matière de gestion d'investissements.

Les produits de retraite continuent de faire l'objet d'une demande soutenue, les particuliers donnant la priorité à l'épargne à long terme et à la sécurité des revenus, tandis que les frais de gestion d'actifs sont restés stables, même si la volatilité des marchés et l'incertitude économique mettent à l'épreuve le sentiment des investisseurs.

Voici quelques détails des résultats:

* Le secteur des solutions de retraite et de revenu de la société a enregistré une croissance de 6 % de son bénéfice d'exploitation avant impôt, qui s'est établi à 302,1 millions de dollars au cours du trimestre.

* Dans le secteur de la gestion des placements, le bénéfice d'exploitation avant impôt a augmenté de 8 % pour atteindre 125,1 millions de dollars.

* Le bénéfice s'est élevé à 1,93 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 21 cents par action il y a un an.

* La société a restitué 374 millions de dollars de capital aux actionnaires au cours du trimestre.

* Les actifs sous gestion se sont élevés à 770,2 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

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