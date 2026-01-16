Les bénéfices de PNC Financial dépassent les estimations grâce à la reprise des transactions

Le chiffre d'affaires des marchés de capitaux et des services de conseil de la PNC a augmenté de 41 % au quatrième trimestre, grâce aux fusions et acquisitions

La banque augmente les rachats d'actions prévus

Revenu record de 6,1 milliards de dollars

par Arasu Kannagi Basil

Le bénéfice de PNC Financial PNC.N pour le quatrième trimestre a dépassé les estimations des analystes vendredi, alors qu'il a récolté les gains d'un rebond dans les transactions, envoyant ses actions à un plus haut de quatre ans.

Les fusions et acquisitions mondiales ont dépassé les 5 000 milliards de dollars en 2025, la deuxième année la plus importante jamais enregistrée, alors que le relâchement de la surveillance de la concurrence aux États-Unis et les marchés records ont alimenté une vague de méga-acquisitions .

Le chiffre d'affaires trimestriel de PNC dans le domaine des marchés de capitaux et du conseil a bondi de 41 % pour atteindre 489 millions de dollars, grâce à l'augmentation de l'activité de fusion et d'acquisition.

Parmi les transactions réalisées au cours du trimestre, Harris Williams de PNC a conseillé TRC, une société du portefeuille de Warburg Pincus, sur sa vente de 3,3 milliards de dollars à la société d'ingénierie canadienne WSP Global

WSP.TO .

Le revenu net d'intérêts (NII ) - la différence entre ce que PNC gagne sur les prêts et paie sur les dépôts - a augmenté de 6 % pour atteindre le chiffre record de 3,73 milliards de dollars au cours du trimestre.

Une croissance saine des prêts et une baisse des coûts des dépôts ont stimulé les revenus d'intérêts de la PNC, qui bénéficie également de la réévaluation des actifs à taux fixe.

Les analystes ont déclaré que les résultats de PNC étaient solides, soulignant la forte dynamique des marchés financiers et l'accélération anticipée des rachats d'actions.

"Les indicateurs de crédit sont restés stables à d'excellents niveaux", a déclaré Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer.

Le bénéfice de PNC s'est élevé à 2,03 milliards de dollars, soit 4,88 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre dépasse les attentes de Wall Street qui tablait sur 4,22 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 9 % pour atteindre le chiffre record de 6,07 milliards de dollars. PNC s'attend à ce que le NII fasse un bond d'environ 14 % en 2026, dépassant les attentes de Wall Street de 11,1 %.

ACCÉLÉRATION DES RACHATS

La banque est prête à accélérer l'activité de rachat en 2026, car elle cherche à stimuler la performance du cours de ses actions.

Le directeur général Bill Demchak a déclaré le mois dernier que PNC allait être "assez agressive" avec les rachats d'actions, car la banque met le capital excédentaire au travail.

PNC prévoit une activité de rachat d'actions d'environ 600 à 700 millions de dollars au cours du premier trimestre 2026.

L'action de la banque a augmenté de 8,2% en 2025, comparativement au bond de 28,8% de l'indice KBW Bank .BKX .